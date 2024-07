Vox valorará salir de sus cargos en el Consell de Mallorca

La ruptura entre PP y VOX sigue marcando la actualidad política. Y sigue sin respuesta la pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo se traducirá en Baleares esta ruptura? La presidenta del Govern Balear desconoce cómo se resolverá este escenario. Para Marga Prohens, es Vox quien tiene que explicar a qué se debe la ruptura unilateral de los acuerdos.

Manuela Cañadas, portavoz de Vox en el Parlament, ha explicado que "hasta que no haya un compromiso claro del PP para acometer deportaciones masivas no habrá más pactos." Ha negando también que "la decisión sea una falta de coherencia porque, ha recalcado, entre los 110 puntos del acuerdo de investidura, sí que había dos referidos a la cuestión migratoria."

Siguiendo con la cuestión migratoria, Cañadas ha admitido que la dirección nacional de Vox está ahora centrada en qué pasa con los gobiernos autonómicos y que más tarde se tendrá que abordar el caso, como el del Consell de Mallorca, de las instituciones afectadas por el reparto de menores migrantes, ya que "hay muchas cosas que recomponer."





CONSELL DE MALLORCA

Cañadas ha afirmado que el partido está abierto a acordar la salida de sus cargos del Consell de Mallorca, a pesar de que la institución insular, así como los ayuntamientos, quedarían fuera del anuncio de ruptura de los gobiernos autonómicos y la retirada del apoyo parlamentario. "Ya lo valoraremos", ha afirmado Cañadas acusando al PP de romper el pacto con Vox al ordenar a las autonomías "a tragarse a los menores migrantes". Cañadas ha criticado en este punto que en la residencia La Bonanova se esté acogiendo a menores migrantes no acompañados. "En España no cabe todo África, no queremos ser Francia. Lloraremos sangre".





LE SENNE

En cuanto a la posible salida de Gabriel Le Senne como presidente del Parlament Balear, ha defendido que "por coherencia" si Le Senne dejara su cargo "también debería hacerlo la presidenta del Govern, Marga Prohens", siguiendo la lógica del pacto de investidura. Para la portavoz de Vox, Gabriel Le Senne "no tiene ningún motivo para dimitir" y, por la misma regla de tres, ha insistido, Prohens también tendría que dimitir porque es presidenta gracias al pacto.