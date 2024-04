La venta del coche eléctrico sigue estancada en Baleares

El coche eléctrico, un vehículo que se presentaba como la alternativa al coche tradicional no está teniendo el éxito que se esperaba. Así como en otros países como Portugal o zonas del norte de Europa están tienendo grandes ventas, en España es todo lo contrario.

La ciudadanía prefiere el coche de combustible o incluso por el híbrido, una solución que si ven más factible que decantarse por el eléctrico. Lluis Pol, presidente de la Federación de Concesionarios de Baleares, ha explicado en COPE que "la venta de los coches eléctricos se ha congelado tanto en Baleares como en todo el país" y no parece que vaya a "mejorar la situación." Además el precio medio del vehículo eléctrico es muy elevado y asegura Pol que "no se espera que vaya a bajar." Ahora mismo los materiales son "demasiado novedosos en cuanto a tecnología y las empresas no se van a mover de los precios establecidos."





RESTO DE EUROPA





Sin embargo España es la cruz de la moneda si nos centramos en el conjunto europeo. Nuestros vecinos como Portugal o muchos de los países del norte del continente, ven como estos coches son tremendamente exitosos. ¿A qué se debe que en España sean tan bajas las ventas? Pues señala Pol que en esos paises "las ayudas son más elevadas en el momento de comprar un coche eléctrico y los impuestos son menores." Pero lo más importante se centra en la red de puntos de carga, que en esos países "está mucho más avanzada", algo que en nuestra comunidad y en nuestro país no.





HÍBRIDO





Por todo esto explica Pol que la gente, además de seguir comprando el coche tradicional de combustible puro, su verdadera apuesta es el coche híbrido. Es la solución intermedia al coche tradicional y al eléctrico y las soluciones y puntos de repostaje o carga "como puede ser el híbrido enchufable" son más sencillas que para los que solo "única y exclusivamente eléctricos."