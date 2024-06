Tensión entre Vox y PP a causa de la bandera LGTBI en el Parlament balear: "Es una traición"

Tensión entre Vox y PP a causa de la bandera LGTBI. El presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), ha denunciado la "traición" del PP y la "decepción enorme" que supone que los populares den su apoyo a colgar este año la bandera LGTBI de la fachada principal de esta institución.

Le Senne ha convocado a la prensa de forma urgente para explicar que la Mesa del Parlament ha aprobado colgar este símbolo el viernes 28 de junio con el apoyo del PP y del PSIB y la oposición de Vox.

Le Senne votó en contra y ha mostrado su sorpresa porque había acordado con el PP que no apoyaría esta iniciativa. "Me causa desazón que el PP incumpla el acuerdo, ceda y se sitúe al lado de la izquierda", ha afirmado el dirigente de Vox que ha recordado que no se ha colgado ninguna otra bandera que no sean las oficiales, recuerda "solo hemos iluminado la fachada de azul por los 200 años de la Policía Nacional y se hizo por unanimidad de la Mesa".

"Es un símbolo de división"

"La decepción es absoluta y vamos a estudiar si legalmente podemos hacer algo para frenar el acuerdo. También estamos a tiempo de que la Mesa rectifique y emplazo al PP a rectificar", ha explicado el presidente de la Cámara.

En esta línea, ha justificado su "decepción" porque "hasta ahora", según ha indicado, "tenía un acuerdo con el PP, concretado con el vicepresidente del Parlament, Mauricio Rovira, consistente en que solo se colgarían banderas o símbolos distintos de los oficiales por unanimidad".

Ha asegurado que se acordó que durante esta legislatura no se colgaría ningún símbolo salvo los oficiales, los que "representan" a todos los ciudadanos. Esto, ha agregado Le Senne, "no se ha respetado", algo que ha interpretado "una traición en toda regla por parte del PP".

Para Le Senne, la bandera LGTBI es un "símbolo de división" que no acoge a todas las personas homosexuales, sino a un "lobby" y a un "grupo de pensamiento" concreto.

"Durante meses he propuesto al PP un acuerdo formal sobre banderas y símbolos, poniendo este acuerdo por escrito --que solo se podían colgar banderas oficiales y cualquier otra tenía que ser por unanimidad--", ha detallado el presidente del Parlament, asegurando que Rovira le dijo "que no hacía falta, que había un acuerdo entre caballeros".





Siguiendo su relato, Le Senne ha concretado que el lunes Rovira le reiteró su negativa de colgar esa bandera no oficial, pero en el transcurso de la Mesa le indicó "que había recibido órdenes de votar a favor de colgar la bandera".





"La decepción es absoluta", ha repetido el presidente, expresando también su "malestar e inconformidad con este hecho" y evidenciando que esta "traición", como él la ha considerado, "no ayuda a mantener la buena colaboración entre los dos grupos".





Con todo, preguntado sobre si se dejará de colgar la bandera, Le Senne ha recalcado que "es obligatorio cumplir con los acuerdos de la Mesa". "Y no voy a dar instrucciones a ningún funcionario para incumplirlos".

Le Senne se ha disculpado por la urgencia de la convocatoria pero lo ha justificado refiriéndose a los símbolos como algo "muy importante". "Puede parecer poco importante, pero nosotros creemos que lo son", ha repetido el presidente del Parlament, reflexionando que "las banderas oficiales representan a toda la población y otras banderas incomodan a una parte de la población".