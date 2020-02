SOS Mamás Baleares necesita pañales con urgencia

Hablamos con Ascen Maestre, presidenta SOS Mamás. Entrevista en La Mañana en COPE Más Mallorca, viernes 14 de febrero de 2020.

Petición urgente, piden ayuda desde SOS Mamás Baleares. Ascen Maestre, presidenta de SOS Mamás Baleares, ha contado en COPE Mallorca que están sin pañales, que necesitan aunque sea el resto de una bolsa, “pero necesitamos pañales ya”.

Maestre asegura que es "horroroso, el otro día vino una mamá con su bebé, en vez de llevar pañales, llevaba un trapo de cocina”. “Puedo aguantar lo que quieras, pero que un recién nacido lleve un trapo de cocina como pañal, no hay derecho”.

Según nos ha contado, “ahora mismo tenemos un recién nacido, es lo que más nos ha movido, tenemos mucha demanda de pañales, porque hay muchísimos niños, hemos tenido un gran incremento en menos de un mes de muchas familias, todas con bebés pequeños. Necesitamos pañales para cualquier edad. No tenemos nada de pañales”.

La falta de pañales es tal que Ascen Maestre ha comprado esta misma mañana una bolsa de pañales para poder entregarlos. Ha relatado que “no hay donación de pañales”. Y se ha mostrado desesperada en los micrófonos de La Mañana en Baleares. “No sé qué más hacer, ya no sé dónde tengo que acudir ni qué hacer para poder ayudar. Nosotros no tenemos por costumbre pedir si no es estrictamente necesario, y los pañales son necesarios, para hoy mismo”.

La presidenta de SOS Mámás asegura que la alimentación infantil está cubierta, pero no así la higiene infantil.

Las entregas se pueden hacer: