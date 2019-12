Societat Civil Balear considera inadmisible que el Govern le niegue la subvención a la película 'Gratis'

El Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB), organismo autonómico encargado de la concesión de ayudas para los rodajes en las islas, ha dejado fuera de las subvenciones a la película ‘Gratis’, de, probablemente, los dos profesionales del cine más destacados de la cinematografía balear actual: Marcos Cabotá, el director mallorquín dos veces nominado a los Goya -aunque en este proyecto parece que ejercería como productor-, y el ibicenco David Marqués, autor del guión del último filme premiado con el Goya a la Mejor Película.

Además, se trata de un proyecto que se rodaría fundamentalmente en Mallorca, pero también en Ibiza, que cuenta con un plantel estelar de actores nacionales y cuyo rodaje estaba previsto que comenzase el próximo verano.

Aunque para Societat Civil Balear, lo más sorprendente de todo es que el principal motivo aducido para negar dicha subvención se base en que el proyecto no ha obtenido la suficiente nota en el apartado que se refiere a la "contribución cultural" a las islas, que otorga un total de 18 puntos, la mitad por rodar en catalán. Es decir, "es verdaderamente chocante que lo que tenga más peso en la concesión de dicha dádiva presupuestaria sea que se ruede en catalán", lamentan.

Sociedad Civil Balear dice que no entrarán "en la consideración de si deben otorgarse o no este tipo de subvenciones a producciones audiovisuales, pero lo que desde luego es inadmisible es que se nieguen fundamentalmente por no estar rodadas en catalán". Acusan al Govern de "sectarista, ideológico y con prioridades lingüísticas por encima del talento".

Por último, lamentan que por culpa de esta decisión, puede que esta película nunca llegué a rodarse o que, si se rueda, se haga en otro país.