Restauradores, hoteleros y ocio nocturno expresan su solidaridad con los afectados en el derrumbe

Se suceden las reacciones de duelo y apoyo a las víctimas del derrumbe en la Playa de Palma.La Asociación Balear de Ocio y Entretenimiento (Abone), la Asociación Hoteleros Playa de Palma y Restauración CAEB han expresado su solidaridad y sus condolencias a los familiares y amigos de las cuatro personas que este jueves perdieron la vida en el trágico derrumbe ocurrido en un local en la Playa de Palma.

Abone ha ofrecido su apoyo y colaboración en cualquier necesidad durante estos momentos. "Nos unimos al duelo y enviamos fuerzas, deseando también una pronta y completa recuperación a las personas heridas en este lamentable incidente", recoge el texto.









"El epicentro del turismo en Palma, golpeado"





Por su parte, la Asociación Hoteleros Playa de Palma ha lamentado en una nota este suceso, que "ha golpeado el corazón de nuestra comunidad y del epicentro del turismo en Palma".

"En estos momentos de duelo, nuestros pensamientos y condolencias más sinceras están con las familias y amigos de las víctimas, a quienes les transmitimos todo nuestro apoyo y solidaridad. Al igual que a los heridos, deseándoles una pronta y completa recuperación", ha dicho el presidente de la AHPP, Pedro Marín.

La entidad ha destacado también el esfuerzo inmediato de los equipos de emergencia, los servicios de salud y de la policía local de Palma, que asistieron a las víctimas y a los heridos en los primeros momentos de la tragedia.

"La seguridad de nuestros visitantes y residentes es de suma importancia para la Asociación Hoteleros Playa de Palma. Trabajaremos estrechamente con las autoridades locales para colaborar en las investigaciones pertinentes y asegurar que se tomen las medidas necesarias para evitar que una tragedia como esta vuelva a ocurrir", ha concluido.

Desde la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías, Restauración CAEB, expresan "nuestro más profundo pesar" por la tragedia.

"En estos momentos de duelo, nuestros pensamientos y más sinceras condolencias están con las familias y amigos de las víctimas. Les transmitimos todo nuestro apoyo y solidaridad, al igual que a los heridos, deseándoles una pronta y completa recuperación", afirman desde Restauración CAEB.

Restauración CAEB quiere aclarar que el Beach Club Medusa "no es asociado nuestro, por lo que no disponemos de más información que la proporcionada por la prensa y las autoridades competentes. En consecuencia, no podemos realizar ninguna declaración adicional sobre los detalles del incidente".

Asimismo, remarcan "queremos reafirmar que Playa de Palma sigue siendo un destino seguro, y este incidente no refleja la habitual seguridad y calidad de nuestros servicios turísticos".

Del mismo modo, la patronal Restauración CAEB ha manifestado estar al lado de las víctimas y se ha comprometido a colaborar "en todo lo necesario para superar esta difícil situación" en la zona turística de la capital balear.