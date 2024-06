¿Qué debes hacer si tu coche se encuentra en medio de una inundación?

Las fuertes precipitaciones de estos últimos días en Mallorca han provocado numerosas inundaciones en comercios de Playa de Palma y del Arenal. También en los comercios del aeropuerto y sobre todo en el parking. Precisamente, se hizo viral la la imagen de numerosos coches atrapados por el agua.

Vídeo









CONSEJOS

Si te encuentras en esa situación en tu vehículo, ¿Qué tienes que hacer? El presidente de la Asociación de Talleres Mecánicos de Baleares, Julio González, explica en los micrófonos de Cope Mallorca como actuar de forma correcta ante esta problemática: "Lo más importante es no poner el coche en marcha y esperar a que esté totalmente seco. Una vez que sepamos a ciencia cierta que no hay mucha agua dentro- desmontando el filtro del aire- el próximo paso es ponerlo en marcha y asegurarnos que el sonido es el correcto. Importante procurar echar un aditivo dentro del depósito y luego limpiarlo. También es recomendable secar el coche por dentro, sino la humedad se quedará instalada en el vehículo y el olor no será nada agradable", ha detallado.

NO ENCENDER EL COCHE

"Hay que tener paciencia ya que, en el caso de que lo enciendas, puede entrar agua en el motor y ahí sí que nos encontraríamos con un grave problema. El precio de la reparación depende del modelo de cada vehículo, pero puede acercarse a los 5.000 euros. Desmontar un motor, desguazarlo, repararlo y volver a montarlo, más o menos, son unas 20 horas de trabajo", ha remarcado.

Vídeo









COCHES ELÉCTRICOS

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En nuestras islas, cada vez son más habituales los coches híbridos y eléctricos. Si tienes uno, explica Julio González, "es importante esperar a que se seque, de lo contrario, te expones a que se produzca un fallo en el circuito, se queme algo o se dañe la bobina. Lo vital en estos casos es tener paciencia... No queda otra", ha asegurado.