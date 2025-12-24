Puesta a punto del reloj de Cort para una de las fechas más señaladas del año

El relojero de Cort, Biel Julià, ha llevado a cabo la puesta a punto del reloj del Ajuntament de Palma, dejando preparado el emblemático mecanismo para la tradicional cuenta atrás de la noche de Fin de Año.

Entre las tareas realizadas, Julia ha procedido al engrase de la maquinaria, la limpieza de impurezas, la graduación de las oscilaciones, del péndulo y la comprobación de que el reloj marque la hora con absoluta precisión.

Ajuntament de Palma Reloj de Cort

Con motivo de la celebración del 31 de diciembre, la revisión se realiza de manera especialmente minuciosa para garantizar que En Figuera complete correctamente todos sus ciclos.

El reloj de Cort fue construido en 1863 y, más de un siglo después, en 1964, fue objeto de una primera restauración en la que se procedió a su electrificación. En aquel momento se incorporaron hasta tres motores que permiten que En Figuera se de cuerda de forma automática dos veces al día, a las 10.00 y a las 22.00 horas.

Ajuntament de Palma Biel Julià

TRABAJO DE TODO EL AÑO

La segunda restauración se llevó a cabo hace aproximadamente cinco años e incluyó la incorporación de nuevas piezas para mejorar su funcionamiento y conservación.

Con esta intervención, Biel Julià, vuelve a garantizar el correcto funcionamiento del reloj de Cort de cara a una de las citas más esperadas del año, una tarea que el relojero realiza también de forma periódica a lo largo de los 365 días restantes, asegurando así la precisión de En Figuera.