Poner gasoil, tomar un refresco y tu poliza de seguro será más caro a partir de enero

El gobierno de Pedro Sánchez es el único de Europa que va a subir impuestos en medio de esta crisis. Tanto el presidente del gobierno como el vicepresidente vendieron que se incrementa la presión fiscal para los ricos con la subida del IRPF para rentas altas. Pero en el proyecto de presupuestos hay otras subidas que afectan al ciudadano de a pie, como el impuesto de hidrocarburos al diésel, la subida del impuesto de las primas de seguros o la subida del IVA a las bebidas azucaradas.

A partir del 2021 el IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas pasará del 10 al 21% con el que el Gobierno prevé recaudar unos 340 millones de euros. También aumenta el impuesto de hidrocarburos al diésel, que pasa de 30,7 a 34,5 céntimos por litro.

LO QUE OPINAN LOS CIUDADANOS

Hemos salido a la calle para preguntar a los ciudadanos que les parecen el incremento de la presión fiscal del Gobierno en plena crisis y esto es lo que nos han contestado. Algunos lo tienen muy claro: "A los ricos no les suben nada, somos los pobres los que sufrimos". Otros creen que todas las medidas que se están tomando tienen un doble efecto, que es que la economía se hunda: "Si nos confinan es para que no haya enfermos, pero si cerramos no tenemos trabajo y no comeremos". Algunos ya están muy enfadados por no poder pagar sus deudas: "Si no nos morimos del virus, nos ponemos enfermos por no poder pagar nuestro día a día".

Audio

IMPUESTOS A LAS PÓLIZAS DE SEGUROS

Uno de los sectores afectados por la subida fiscal será el de los seguros. El impuesto de las primas de seguros pasará de un 6 a un 8%. Desde la coordinadora independiente de asociaciones de seguros, su presidente Carlos Lluch asegura que repercutirá en un incremento de los precios de las pólizas.

Con la crisis hay quien no ha renovado el seguro pero Lluch recuerda que el riesgo no ha desaparecido. De hecho cree que si uno no tiene fuente de ingresos lo que tiene es mayor necesidad de contar con un soporte externo. El problema es que si no tenemos dinero ni tampoco un seguro, habrá problemas graves. Ha caído la contratación de seguros en algunos ámbitos pero ha aumentado la recaudación en el caso de los seguros de salud un 5% respecto a hacer un año.

ASEGURA TU PATINETE ELÉCTRICO

A pesar de que no es obligatorio, desde las aseguradoras recuerdan que el seguro responde a la existencia de un riesgo y circular en patinete puede suponerlo. Asegura el presidente de la coordinadora independiente de asociaciones de seguros, Carlos Lluch, que no hay contrataciones masivas en la línea que esperaban viendo la cantidad de estos vehiculos que se mueven por la calle. Este tipo de seguros tienen un precio de alrededor de 20 euros.

Audio

Después de que el gobierno haya planteado que el impuesto de seguros pase de un 6 a un 8%, desde la coordinadora independiente de asociaciones de seguros, su presidente Carlos Lluch asegura que este impuesto especial hará que los seguros suban de precio.