La Policía recuerda a las familias las recomendaciones ante la alarma surgida por presuntos secuestros

En los últimos meses han sido varias las denuncias presentadas por familias de Mallorca por presuntos intentos de secuestros a menores. El último ha sido en Palma, que investiga la Policía, después de que ayer al mediodía, durante el trayecto de la escuela a casa, un alumno del CIDE de 8 años fuera invitado por dos personas a subir en una furgoneta.

En una circular del centro escolar dirigida a las familias el colegio señala "por suerte, el alumno ha reaccionado adecuadamente, no aceptando la propuesta de estas dos personas. Por este motivo aconsejamos a las familias extremar la precaución en las entradas y salidas del centro educativo".

Además el centro afirma "dentro de nuestra acción tutorial, el profesorado del colegio ha dado y seguirá ofreciendo orientaciones y recomendaciones al alumnado frente a estas situaciones".

Recomendaciones de la Policía

Por su parte, la Policía Tutor de Baleares ha recordado las recomendaciones que las familias deben tener en cuenta en situación de riesgo con los menores.

Entre las recomendaciones se señala que si los niños van solos a la escuela u otras actividades, mejor si pueden hacerlo en grupo de amigos. Si existen rutas escolares segudas en el municipio, hay que utilizarlas. También es importante que los menores informen a las familias de los lugares donde deben estar en su tiempo libre.

Si un niño se encuentra en una situación de peligro, informadle que debe correr y pedir ayuda en cualquier establecimiento público o a una persona adulta. Es importante que no hablen con personas desconocidas ni suban a sus vehículos

También se aconseja crear una contraseña familiar que deben conocer los niños por si alguien diferente a la familia quiere recogerlos en la escuela o en otras actividades. Se trata de que los menores deben pedir esa contraseña si no conocen a la persona que quiere recogerlos, y si no la saben no deben hacerles caso.