Pedro Bestard, vicepresidente del Consell de Mallorca: "No hay razón para abandonar la institución"

Pese a la incertidumbre que habia generado la convocatoria de Vox en el Consell de mallorca, el vicepresidente Pedro bestard, ha comunicado su decisión de continuar en el gobierno de la institucion insular y de atender a los menores migrantes sin familia que llegan a la isla porque es una obligación legal que sean atendidos por el IMAS. Asegura que el gobierno de coalición del Consell del PP y Vox "funciona y no hay ningún motivo para cuestionarlo"





Bestard ha explicado que "la acogida de menores y en concreto de estos 10 que se acogieron hace una semana procedentes de Canarias es por obligación legal." De no acogerlos "estarían cometiendo un delito", es por ello que ha recalcado que "no se trata de obligación politica." Un escenario que asegura Bestard "no provoca una ruptura del pacto." Eso si, si esta acogida hubiese sido decisión del PP, Vox probablemente habría salido del acuerdo en el Consell. Bestard señala que "no hay ninguna incoherencia entre la salida de Vox en el Parlament" y que ellos "seguirán haciendo su trabajo en la entidad insular de la mano del PP."





DECISIONES NACIONALES

Bestard ha asegurado que su formación "acatará las órdenes" de la Ejecutiva nacional de Vox. "Si el partido dice que rompamos, romperemos", ha dicho, señalando que actualmente hay que continuar con el pacto. La portavoz de Vox en el Parlament balear, Manuela Cañadas, se ha referido también a la situación del PP y Vox en el Consell, que es un escenario que "se irá viendo y valorando a medida que se vayan aceptando los menores".