Pau Busquets: “Soy un milagro, la lesión cerebral me ha dado más cosas positivas que negativas”

Pau estudiaba en la universidad de Barcelona en febrero de 2020, un sábado de febrero, como cualquier joven, salió con los amigos a tomar algo. De repente, se desvaneció, cayó redondo al suelo y se golpeó la cabeza con un bordillo. Tenía 19 años. El pronóstico de los médicos las primeras horas es que no podían operarle el cerebro, que moriría y, si lograba sobrevivir, estaría vegetal o sin conciencia.

Este curso Pau ha vuelto a matricularse en la Universidad, ahora en Baleares, estudia Física, y ha tenido que reaprenderlo todo: a comer, beber, vestirse, caminar... Como dice su madre, Sus Aguiló, la vida de Pau hace cuatro años fue como el juego de la oca, volvimos a la casilla de salida.

Pau ha relatado cómo ha cambiado su vida desde el accidente

“Salí de fiesta con mi mejor amigo Pep, bebimos y el alcohol me sentó fatal y volviendo a casa me caí, me golpeé la cabeza y estuve en coma más de dos meses. Los médicos no me querían operar porque decían que hicieran lo que hicieran me iba morir, al final me operaron y hoy todos me podéis escuchar aquí en la radio, estoy muy contento. Soy un superviviente”, relata Pau ante los micrófonos de COPE Mallorca.

LA LESIÓN ME DA MÁS COSAS POSITIVAS QUE NEGATIVAS

A pesar de su situación Pau Busquets tiene claro que la lesión cerebral le ha dado más cosas positivas que negativas, “es verdad que tengo siempre calor y dolor pero la lesión cerebral me ha dado más cosas positivas que negativas. Ahora mis tres cosas favoritas son abrazar, cantar y conocer a gente nueva. Se me ha ido la vergüenza y siempre digo la verdad.

La sonrisa de Pau es increíble, transmite paz y alegría, al igual que sus ojos azules que miran con admiración a su madre a la que da las gracias por su apoyo diario. Está convencido que la canción Alegria de Antònia Font que le cantaba cada día mientras estuvo en coma le ayudó a seguir. Hoy como homenaje la ha cantado en directo en los micrófonos de Cope Mallorca.

VITALISMO Y POSITIVIDAD A RAUDALES

Pau sigue avanzando gracias al trabajo en Neuromallorca “he avanzado más en pocos meses que en todos los años pasados” y se muestra seguro de conseguir acabar la carrera de física. Además quiere volver a la música ser bajista y cantar en su grupo, sacar la licencia para conducir moto y un helicóptero además de terminar los estudios de biomedicina que tuvo que abandonar tras el accidente. Su voz es esperanza “volveré a subir montañas, a hacer el camino de Santiago y a subir en bicicleta”.