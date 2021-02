La Oficina de Anticorrupción estudia el cobro irregular de dietas entre diputados de Baleares

La Oficina de Anticorrupción de Baleares ha recibido una denuncia en la que se detallan presuntas irregularidades en el cobro de las dietas de los diputados de las Islas Baleares, en especial entre los parlamentarios de las islas de Ibiza y Menorca. Además, según informa el periódico Última Hora, también se detallan irregularidades entre algunos parlamentarios de Mallorca que viven en municipios de la Part Forana de la Isla.

Por primera vez en 40 años, el Parlament ha empezado a controlar los gastos de los diputados. Desde el mes de enero, los políticos tienen que pasar un informe con todas sus retribuciones, dietas e indemizaciones.

El director de la Oficina de Anticorrupción, Jaime Far, ha señalado para el periódico que aunque por el momento no ha podido analizar la denuncia, probablemente haya indicios que den pie a abrir una investigación ya que supuestamente, algunos políticos pasarían la dieta a diario cuando la actividad parlamentaria es de martes a jueves. Los diputados de Menorca e Ibiza, pasarían dietas a pesar de residir habitualmente en Mallorca y cobrarían esas dietas por días en los que no trabajan, además de un sobresueldo de más de 1.200 euros.

Sueldos de los diputados

El presidente del Parlament Balear cobra más de 72.000 euros y el resto cobra entre 67.000 y 57.000 euros. Según explica el diario, los que no tienen dedicación exclusiva reciben una asignación mensual de 0 a 2.959 euros en noviembre y diciembre y a estas asignaciones hay que sumar las dietas diarias y el kilometraje.

Los diputados de las islas de Menorca e Ibiza cobran una dieta de 160 euros al día para los hoteles y los restaurantes.En Formentera, cobran 240 euros.