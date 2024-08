Ocho de cada diez jóvenes baleares que trabajan siguen viviendo con sus padres. Baleares registró una tasa de emancipación de los jóvenes del 18 % en 2023, cifra que supone un descenso de 0,6 puntos en el último año según los datos publicados este lunes por el 'Observatorio de emancipación' del Consejo de la Juventud de España.

Aunque este 18% supone un punto superior a la tasa española, pero mientras que en España subió el porcentaje de personas jóvenes que vivía fuera del hogar familiar, en las isla bajó esos 0,6 puntos porcentuales en un año. Es el caso de Andrés que ni junto al sueldo de su pareja son capaces de encontrar un alquiler asequible: " Inlcuso con pareja es imposible pagar un alquiler, porque es inviable incluso juntando los dos sueldos debido a que los alquileres están muy altos y no nos podemos permitir pagarlo y a la vez poder comer y disfrutar un poco de la vida ".

O como Iñigo que con lo que cobra actualmente tiene que pedir ayuda a sus padres para llegar a final de mes dignamente: " A mi me cuesta llegar a final de mes prácticamente todos los meses. A partir del día 15 empiezo a ahorrar en alimentación, en ocio, en diferentes cosas. Incluso hay veces que tengo que llamar a algun familiar para pedir algo de dinero porque veo que no me va a llegar hasta el día 31 ".

La realidad es que solo para pagar la entrada de una vivienda, una persona joven tendría que dedicar 7 años enteros de su sueldo en Baleares.