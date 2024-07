Con estos días de calor extremo, uno de los mejores sitios para estar es en la playa. Pero con las altas temperaturas hay que tener mucho cuidado con el tipo de alimentos que llevamos porque el calor puede favorecer la aparición de bacterias como la salmonela.

Para evitar este tipo de intoxicaciones, hemos hablado en COPE con Alejandra Pou, nutricionista, que nos explica la aparición de estas bacterias: " Las altas temperaturas nos puede afectar al estado nutricional, al sabor y la textura del alimento y sobre todo el calor y la humedad puede favorecer a la proliferación de bacterias. En el caso de que no pudiéramos llevar la neverita es mejor llevar alimentos más secos, como por ejemplo frutos secos o conservas como berberechos o mejillones que son muy ricos en hierro".

Además Pou nos recomienda una serie de alimentos que es mejor no llevar, pero que suelen ser habituales en las comidas a pie de playa: "Otros alimentos que tenemos que evitar es por ejemplo el huevo, porque tiene mucho riesgo de salmonelosis. Tanto si está muy bien cocinado como si es con huevina también hay un riesgo. Por eso yo prefiero evitarlo, o en el caso de querer llevarlo que esté muy bien conservado y no se rompa la cadena de frío. Hablando de mayonesas caseras y todas estas salsas caseras es mejor evitarlas. En el caso de la mayonesa hay que consumirla al momento, si sobra se debe tirar, no se puede guardar ni en la nevera".

Esto significa que platos muy cotidianos como la tortilla de patata o los filetes de pollo empanado pueden ser comidas que favorezcan la aparición bacterias como la salmonelosis.