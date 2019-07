Las redes sociales están llenas de noticias falsas, e incluso imágenes falsas, como la que ha circulado este viernes que situaba a Nuha Marong, delantero del Atlético Baleares, en Santander. Su fichaje por el Racing se ha dado por hecho durante toda la mañana en algunos menos, pero lo cierto es que no es así.

"No he firmado por el Racing ni por nadie" ha dicho Nuha a Deportes Cope Mallorca. "Se han inventado que estaba en Santander cuando estoy aquí en Mallorca y hoy mismo he estado hablando con el Atlético Balares". El jugador ha añadido que "no tengo aún nada decidido, me lo voy a pensar bien. Aquí hay mucho interés y es cierto que también hay conversaciones con el Racing de Santander. Vamos a estudiar todo y a tomar la mejor decisión que pueda".

Y es que hoy en día más que nunca el periodismo es necesario, e informarse a través de las redes sociales tiene sus peligros, porque las falsedades circulan libremente.

Hoy más que nunca, hay que confiar en los medios de comunicación y además en los que merezca mayor confianza a cada uno.