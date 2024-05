Navarro: "Hay muchos casos en los que la gente no se presenta a la mesa electoral"

Empiezan a llegar las notificaciones para avisar quienes serán los elegidos para estar en las mesas electorales del próximo 9 de junio para las elecciones europeas. Si eres uno de los seleccionados, la policía vendrá a tu casa y será la encargada de decirte el cargo que tendrás durante la jornada.

Si es cierto que por motivos justificables puedes apelar la decisión y si es aceptada puedes abstenerte de estar en la mesa. Pero no es la primera vez que alguno de los seleccionados no se presenta en el colegio electoral. Uno de los últimos casos sucedió en Palma debido a la ausencia de un suplente en las elecciones al Parlamento Europeo que se celebraron en 2015 quien se olvidó de asistir. El juez encargado del caso no creyó en este argumento y la impuso el pago de una multa de 2.880 euros.

Para saber cuales son las sanciones a las que nos enfrentamos si no acudimos a la mesa electoral, hemos hablado con el abogado Oscar Navarro quien ha explicado en COPE que pueden habe "penas de prisión de tres meses además de sanciones económicas."

Aun así, existe la opción de apelar esta decisión y no acudir a la mesa de forma legal. ¿Cómo debemos hacerlo? Asegura Navarro que "debemos acudir a sedes judiciales de Palma" como pueden ser los juzgados de Via Alemania y allí "presentar los justificantes" para no acudir. También una baja laboral o un embarazo peligros, entre otros, pueden ser motivos para no presentarse. Asegura Navarro que "hay muchos más casos de los que imaginamos" de gente que es selccionada para ser integrantes de mesa y que no acuden a esta cita tan importante.





¿SON MEDIÁTICAS LAS ELECCIONES EUROPEAS?

Unas elecciones que te recuerdo se celebran cada cinco años y las últimas fueron en 2019 junto a las municipales y autonómicas, algo que provocó el aumento de votación para este evento. Sin embargo esta edición no parece que esté siendo tan mediática como la anterior, algo que puede provocar un fuerte descenso de los votos. Hemos salido a la calle y hemos preguntado a la gente si saben cuando son estas elecciones. ¿Saben que día? Pues la gran mayoría lo desconoce y no saben el día que son.

Unas elecciones que tienen mucha importancia para nuestro país y para nuestra comunidad autónoma ya que la mayoría de acuerdos se aprueban en el parlamento europeo. La gente opina sobre la importancia que se da a esta jornada y creen en general que "debería darse la misma o más información que el resto". Aún así, la gente si que irá a votar el próximo día 9 de junio.