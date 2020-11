Mónica Juanatey, la mujer que mató a su hijo y lo ocultó en una maleta, cumple la mitad de la condena

El 10 de julio del año 2008, Mónica Juanatey Fernández, gallega de Noia y residente en Mahón, ahogó a su hijo de 9 años en el interior de una bañera hasta matarlo. Posteriormente, lo introdujo en una maleta con sus efectos personales (ropa, cómics, lápices, un estuche y un reloj) y lo abandonó en las inmediaciones de Binidalí, una zona de Menorca. 2 años más tarde, unos excursionistas que paseaban por la zona lo encontraron.

La parricida, que tenía 30 años de edad entonces, fue detenida el 23 de noviembre de 2010 y en el mismo mes de 2012 fue acusada de asesinato con alevosía y con el agravante de parentesco. Pidieron para Mónica 20 años de cárcel.

Ocultó a su novio que tenía un hijo

Según fuentes policiales, Mónica Juanatey le ocultó a su pareja que tenía un hijo. El pequeño, llamado César, vivió en casa de sus abuelos maternos en Galicia durante un tiempo mientras la parricida ocultaba a su novio la existencia del pequeño. Se decidió que César viajara hasta Menorca con su madre y cuando se reunieron, Mónica le dijo a su hijo que la llamara tía ya que, al parecer, le dijo a su pareja que era su sobrino y que se quedaría con ella cerca de 10 días en casa. Pasados esos días, hizo creer a todo su entorno que César había vuelto a Galicia con su familia pero la realidad es que se encontraba muerto dentro de una maleta.

El juicio

Según sus declaraciones en el juicio, que destacaron por las continuas contradicciones, Juanatey reconoció que se sintió estresada y angustiada ya que, al parecer, su pareja desconocía la existencia de ese hijo y aunque en un principio señalaba que se encontró a su primogénito muerto y que por miedo decidió no contárselo a nadie y esconderlo en una maleta, más tarde aseguró que no recordaba cómo sucedieron los hechos y se defendió alegando una 'amnesia transitoria'. Los exámenes psicológicos revelaron que la parricida no tenía problemas.

20 años de prisión preventiva

Mónica Juanatey lleva desde 2010 en prisión preventiva y este martes cumple diez años en la cárcel. Le quedan otros diez, ya que fue condenada a 20 años de prisión. Se encuentra en el Centro Penitenciario de Palma de Mallorca y hasta el momento no se le ha concedido ningún permiso.