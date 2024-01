Médicos de Baleares: "Lo que interesa es si faltan profesionales, no un requisito lingüístico"

En el último año ha aumentado el número de pacientes en lista de espera en Baleares, especialmente los que esperan una consulta con el especialista. Hasta noviembre de 2023, 80.837 pacientes estaban pendientes de una consulta con el especialista también ha aumentado casi un 3% los pacientes pendientes de una operación, la demora media es de 124 días.

Es sabido que faltan profesionales en la sanidad y en Baleares hay sanitarios que en los últimos años se marcharon entre otras cosas por el requisito de catalán. Hace unos meses, el nuevo ejecutivo balear, eliminó ese requisito lingüístico para convertirlo en mérito. Sin embargo, la Obra cultural Balear ha impulsadoun recurso ante el Constitucional que ha sido admitido a trámite.





¿Qué dicen los médicos?

Tras la admisión a trámite del recurso presentado por 50 diputados el PSOE y Sumar , el Sindicato Médico de Baleares (SIMEBAL) critica que de nuevo la politica vuelva a embarrar la gestión sanitaria. Su presidente, Miguel Lázaro, insiste en que es crear un problema donde no lo hay. Recuerda el presidente de Simebal que los problemas de la sanidad son otros y no la lengua.

"Acataremos lo que diga el Tribunal Constitucional, faltaría más pero sí que queremos recordar que en esta comunidad no hay problemas de comunicación. Además estamos estableciendo complementos de difícil cobertura y muy difícil cobertura porque no tenemos médicos y yo creo que el tema no es hablar de la lengua, ese debate es un debate político. El tema es hablar de que una acreditación lingüística no puede ser un requisito hay que entender que cualquier requisito sea del tipo que sea evidentemente va a ser disuasorio", señala Lázaro.

El presidente de SIMEBAL insiste "lo que interesa al ciudadano es cómo está la lista de espera, la coordinación hospitalaria si faltan médicos en los fines de semana o si le faltan oncólogos, psiquiatras o psicólogos, es decir, queremos que el acceso a la sanidad pública sea como toca"





El decreto recurrido incluye otras medidas

Al Govern no le preocupa que el Constitucional haya admitido a trámite el recurso. La consellera de Salud, Manuela García, dice que es puro trámite y es que este paso del constitucional no implica un pronunciamiento sobre el fondo del recurso. García ha defendido que pasar a considerar los conocimientos de catalán un mérito, y no un requisito, ya está dando resultados a la hora de atraer profesionales.

La consellera asegura que el decreto está permitiendo afrontar con rigor un déficit de sanitarios "muy preocupante", tanto a nivel autonómico como nacional e insisten en que únicamente persigue captar y fidelizar profesionales sanitarios y dar solución a situaciones como la que se vivía en Ibiza hasta hace poco.

Así, desde el departamento que dirige Manuela García defienden que el Hospital Can Misses ha podido cubrir las plazas de oncólogos que faltaban, precisamente gracias a este decreto.

Lo que preocupa a la Conselleria es que este decreto contempla otras medidas importantes además de que el catalán pase a ser mérito como la designación de plazas de difícil y muy difícil cobertura.

Por esto, confía en que, por el bien de la sanidad de Baleares, el TC se pronuncie a favor y avale su constitucionalidad.