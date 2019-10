Marc Sánchez deja el CN Sabadell y vuelve al CN Voltor

El nadador mallorquín Marc Sánchez ha decidido abandonar el Club Natació Sabadell con el que llevaba nueve años para regresar a su club de toda la vida en Palma, el Club Natació Voltor. Sánchez está centrado además de la natación en sus estudios que cursa en la UIB en Palma y le es más compatible estar vinculado al club palmesano, y no estar obligado a acudir a Sabadell periódicamente.

En todo caso pocas cosas cambian para el olímpico mallorquín, que disputó los JJOO de Río y que ha disputado dos Mundiales de piscina larga, ya que contiúa trabajando a las órdenes de Xavi Torres y Biel Arrom.

El Club Sabadell sin embargo en su comunicado dio un argumento que no acaba de encajar del todo en la realidad, ya que la situación es la misma, sigue compatibilizando natación y estudios, pero no deja la natación de alto nivel como indica el comunicado.

Decía el Sabadell en su comunicado que "el fins ara capità del primer equip de natació del Club, Marc Sánchez ha decidit centrar-se en els estudis i prioritzar la seva carrera professional fora de l’aigua. Per aquest motiu, el nedador deixa la competició d’alt nivell i la disciplina del Club després de 9 temporades, per incorporar-se a la disciplina del CN Voltor Balear per seguir entrenat. Des del Club li agraïm tots aquests anys de dedicació i l’emplacem en un futur per tornar a creuar-nos en els mateixos camins".

Por su parte, Marc Sánchez ha publicado en sus redes sociales que el cambio es para poder seguir compatibilizando su vida académica y deportiva, pero en ningún momento dice que deje la natación de alto nivel. Así se ha expresado el nadador:

"Empezamos esta temporada de manera diferente, y es que despues de 9 años de compartir mi mejor natación con mi familia del Club Natació Sabadell he decidido volver a mis origenes para poder conciliar mi vida académica (que como sabéis lleva siendo la parte más importante en estos últimos años y ahora quiero darle toda la prioridad) y seguir disfrutando de la deportiva. Solo me queda agradecer al Sabadell por dejarme formar parte de esta gran familia. #ZIGAZAGA

Por otra parte estoy muy contento de regresar al club donde crecí en Mallorca el Club Natació Voltor Balear y de poder seguir con @xavitorressw , Biel Arrom y @sergi_beltran para que me ayuden a llevarlo todo lo mejor posible! ".