Mar Vanrell: "En INSERTA, de la ONCE, miraron mi competencia y no mi defiencia"

EL Grupo Social ONCE ha mejorado sus datos en 2018. El juego se ha incrementado un 5 %, se han generado más puestos de trabajo, se ha ayudado más a las personas con discapacidad y se ha ayudado a la inclusión.

MAR VANRELL, SU EXPERIENCIA EN INSERTA

Os vamos a contar la experiencia de Mar Vanrell, técnica en INSERTA. Ella va en silla de ruedas, pero no le dificulta a la hora de trabajar, no le ha supuesto un problema a la hora de ayudar a los demás. Ella es pedagoga y está agradecidísima a este proyecto de la ONCE, ya que adoptan proyectos y acciones dirigidas a promover y posibilitar la inclusión plena de las personas con discapacidad en la sociedad.

Mar Vanrell se puso muy contenta la primera vez que fue a INSERTA, ya que miran la competencia más que la deficiencia. Cuando acabó la carrera de Pedagogía le recomendaron asistir a esta fundación y ahora trabaja ayudando a personas que quieren entrar en el mundo laboral, le hicieron una entrevista donde afirma que se encontró muy a gusto, ya que miran más la competencia que la deficiencia.

UNA LUZ QUE NO DEJA DE BRILLAR

Cómo técnica, no puede sino ilusionarse cada vez que ayuda a alguien. "Ahora el servicio está creciendo y estamos dando muchas respuestas tanto a jóvenes que vienen a pedirnos trabajo por primera vez como a personas que ya han tenido uno o más contratos y como los vamos insertando en las mismas empresas o en experiencias profesionales en otras empresas".

Si disfrutas de como eres en vez de obsesionarte por quién no eres, puedes llegar a ser feliz. Mar Vanrell, es un ejemplo para todos. Una luz que no deja de brillar por más que la circunstancia sea la más adversa posible.