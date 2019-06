Los vecinos de Son Ferriol indignados ante la invasión de chinches

Indignación en el barrio de Son Ferriol (Palma) donde los propios vecinos se están enfrentando solos a una invasión de chinches rojas que acceden a las casas y han tomado las calles del Camí de Muntanya afectando a unas 20 viviendas.

Una de las vecinas afectadas, Petra Ortega, ha explicado a COPE que es consciente de que es un insecto que no es agresivo ni doloroso para el ser humano pero asegura que son muy invasivos. "Estos bichos, que tienen el tamaño de una mosca, se filtran por debajo de las puertas, desaparecen por la noche y vuelven a la mañana siguiente", explica la vecina que se queja de que " nadie se hace cargo ni vienen a ver que se puede hacer".

SE SIENTEN IGNORADOS

Después de llamar al 112, a Emaya y al Ayuntamiento de Palma no han recibido ninguna respuesta que les dé solución a esta plaga. El Consistorio palmesano se desentiende dice que no es su competencia y que que no supone un peligro para las personas. Desde la empresa municipal Emaya aclaran que no tiene ninguna competencia ni medios para eliminar plagas que es competencia del departamento de Parques y Jardines que les dicen que tampoco pueden hacer nada porque no se trata de una zona ajardinada pública ni un parque competencia del Ayuntamiento.

Desde la empresa de control de plagas ODANA llaman a la calma y aseguran que este tipo de chinches no hacen daño a la salud ya que no se alimentan de sangre. La responsable técnica de esta empresa, Clara Comparini, ha destacado que sí puede generar molestias psicológicas y explica posibles métodos para terminar con esta plaga evitando la fumigación "lo mejor es tener todo cerrado y poner barreras físicas, para que no accedan a las casas o recurrir a otros métodos biocidas como un gel para que los se coman y mueran o trampas adhesivas".