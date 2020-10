Los médicos de Baleares volverán a hacer huelga si se permite contratar a profesionales sin especialidad

Este martes ha sido la primera jornada de huelga de médicos de España en los ultimos 25 años, un paro convocado contra el real decreto aprobado por el Gobierno que permite a las comunidades autónomas a contratar a médicos sin especialidad y médicos extracomunitarios en proceso exprés de homologación de títulos.

El Sindicato Médico de Baleares sitúa el seguimiento de este paro en el 80% y el ibsalut lo rebaja al 20%. El presidente de Simebal, Miguel Lázaro, más allá de las cifras dice que lo que demuestra este decreto es que al ministro Illa no le preocupan los pacientes.

Audio

Son muchos los pacientes que este martes no han podido ser atendidos por sus médicos tanto en hospitales como en centros de salud. Los facultativos reconocen que están desbordados, muchos sufren estrés, ansiedad y miedo. Son jornadas muy intensas en las que un médico de familia como la doctora Isabel Orlandís puede atender a 40 pacientes suyos y otros 50 ó 60 de otro compañero que esté de baja. La responsabilidad es enorme y no esconde que no puede más. Muchos días llegan a casa con ganas de llorar. Y si mi marido viene con dolor de cabeza y yo he estado con él, no sabes qué pasar al día siguiente es una responsabilidad, el contagio es muy facilincluso extremando las precauciones se ha contagiado . cada dia que sales de la cosulta piensas espero que mañana esté bien y poder seguir atendiendo a los pacientes.

no sabemos cuantos pacientes pueden estar contagiados pero debemos seguir atendiendo a los pacientes . Ahora cada medico tiene su agenda antes era barra libre se citaba a los pacientes uno detrás de otro independientemente del medico que fuer como si fueramos telefonistas toda la mañana, en ese aspecto se ha mejorado un poco. y luego citamos a los pacientes que creamos para que vengan ese mismo dia u otro porque a nosostros lo que nos gusta es ver a los pacientes no estamos preparados para una atención telefónica y eso conlleva un riesgo muy importante con solo verle la cara sabes que ese paciente no está bien, lo conoces. La atención telefónica es muy difícil queremos volver a la normalidad cuanto antes. Es muy estresante, es una situación que a los compañeros les genera ansiedad no sabes si al volver a casa vas a llevar el virus, gente que no puede dormir que se ha alquilado una casa para no llevar el virus a su familia. No hay médicos para cubrir las bajas que se producen. El problema no es que no haya médicos, hay estudiantes de Medicina que cuando acaban deben hacer un MIR y solo hay 7.000 plazas y otros 7.000 se quedan fuera el ministro Illa en lugar de tanto sillón lo que tendría que hacer es reunirse con expertos en temas sanitarios que somos los médicos que estamos al pie del cañón y debatir cuales son las medidas que nosotros neceitamos para atender de manera adecuada a la población. Por ejemplo aumentar el número de plazas de MIR para que cada año hubiera un recambio suficiente para los médicos que se jubilan y el aumento de población porque estamos los mismo médicos o menos con mucha más población de hace 10 ó 12 años.

nosoytros ya estamos viendo a los pacientes y filtramos y lo citamos con el intervalo suficiente para que nos e junte con otro paciente en la sala de espera , 10 telefonicas antes de citar.





VOLVERÁN A HACER HUELGA SI NO HAY AVANCES

Los médicos han pedido la dimisión del ministro de sanidad que no les ha recibido ni les ha llamado. Los que cada día tocan la realidad de pueblos y ciudades son los médicos y asegura la doctora Orlandís que deben ser escuchados porque son los que saben cómo arreglar esta situación. Si no hay avances en un mes, el último martes de noviembre los medicos volveran a salir porque insisten en que esta es una huelga de resistencia.