Los hoteleros piden al Gobierno que los ERTE vayan ligados al centro de trabajo para incentivar las aperturas

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) y la Agrupación de Cadenas Hoteleras de Baleares (ACH) piden al Gobierno que solucione "sin demora" las cuestiones laborales que impiden reiniciar la actividad turística. Ambas asociaciones se han referido al acuerdo alcanzado en la mesa del diálogo social para trasladar al Gobierno una propuesta sobre los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en el sector turístico, que recoge las reivindicaciones del sector hotelero.

En este sentido, la presidenta de la FEHM, María Frontera, ha señalado que si se acepta el nuevo acuerdo se resolvería "uno de los escollos principales ya que contempla que los ERTE vayan ligados a los centros de trabajo". "Supondría un incentivo para la reapertura por parte de los establecimientos hoteleros", ha remarcado.

Por su parte, el presidente de ACH, Gabriel Llobera, ha incidido en la "indefinición y falta de certidumbre que lastra la recuperación de la actividad turística y del empleo". Llobera ha asegurado que esto impide a las empresas "planificar su calendario de reactivación ante la inseguridad jurídica". En el acuerdo, según han detallado, también se incluyen medidas para la reincorporación al trabajo con garantías en la propuesta de estrategia de diagnóstico, vigilancia y control del COVID-19 en el entorno laboral.

Ambas asociaciones han valorado la puesta en marcha de una estrategia de turismo seguro para las Islas con el objetivo de reforzar las garantías y la confianza del turista. "Baleares se encuentra preparada para poder afrontar una reapertura de la actividad turística este verano tanto por la capacidad sanitaria como por la seguridad", ha dicho Llobera.

Asimismo, Frontera ha señalado que el Gobierno "no debería demorarse más". "Perderemos una ocasión única para disfrutar de una ventaja competitiva que otros destinos, que no están igualmente preparados, no pueden ofrecer", ha remarcado.