Los hoteleros lamentan que no haya avances en los ERTE en el Plan de Turismo

Las patronales hoteleraas analizarán la letra pequeña de este plan de turismo presentado por el Gobierno. La patronal CAEB en principio ve poca concreción en la forma en que se materializan estas inversiones y hacia dónde se enfocan y PIMEM considera "insuficiente" la inyección de 4.262 millones de euros que el Estado realizará para impulsar la recuperación del turismo.

La presidenta de CAEB, Carmen Planas, cree que el Gobierno ha tardado en presentar este plan y lamenta que no se haya cerrado un acuerdo aún para extender los ERTEs más allá del fin del estado de alarma porque los ERTEs son la principal herramienta que las empresas van a poder tener para defender los empleos de sus trabajadores y evitar el cierre de empresas

Audio

Pimem por su parte pide una mayor protección para Baleares y Canarias ya que su insularidad hace especialmente vulnerables a estas dos comunidades autónomas.

En la mima línea la presidenta de la fenderación hotelera de Mallorca, María Frontera, lamenta que no haya habido ningun avance en la que es la principal prioridad del sector que son los ERTEs. Frontera, quien ha reconocido que este asunto es "una prioridad" para el sector, ha recordado que la petición de alargar más allá del 1 de julio los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) "está aún pendiente de resolución". Pese a reconocer estar de acuerdo con los propósitos del plan gubernamental, Frontera ha dudado sobre cómo se desarrollará. "Tendremos que ver cómo se traduce en acciones y si irá acompañado de un trabajo coordinado con el sector privado", ha subrayado.

Audio

LOS MUNICIPIOS, LA CLAVE DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Durante la presentacion del plan de impulso al sector turistico del Gobierno, el alcalde de Calvià ha intervenido en calidad de presidente de la Comisión de turismo de la FEMP. Alfonso Rodríguez ha puesto en valor el papel de los municipios como parte importante para estar en la reactivación de la economía y, en concreto, en la recuperación de la industria turística. Ha destacado la importancia de actuaciones puestas en marcha como los ERTE y ha incidido en la necesidad de que tengan continuidad y con la flexibilización que sea necesaria para evitar la quiebra social en municipios dependientes del turismo

Alfonso Rodríguez también ha reivindicado la necesidad de que las entidades locales puedan contar con sus remanentes para poder ayudar a los ciudadanos y ha hablado de la necesidad de apostar por incentivos a la demanda con programas similares al imserso.

LAS AGENCIAS DE VIAJESCREEN QUE LA PARTIDA NO ES SUFICIENTE

Por su parte, la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes (Aviba) ha valorado el plan turístico nacional, a través del cual se van a destinar 4.252 millones para el sector. El presidente de la patronal, Xisco Mulet, ha afirmado que "son muchos millones, pero muchísimos más los que se han perdido durante estos meses en los que el sector ha estado parado de manera total". Desde Aviba han remarcado que esta cifra "no soluciona la gravedad" de la situación, y "es mucho menos" en términos comparativos a los que se han inyectado en otros países de la Unión Europea.

Además de ello, según Mulet, más de la mitad de estas ayudas son préstamos, "y no son nuevos, ya que ya fueron anunciados por el Gobierno en la última negociación de prórroga del estado de alarma". Además se ha quejado de que, una vez leído el acuerdo y sus cinco ejes, ninguno hace referencia a las agencias de viajes en materia de ayudas directas al sector. "No hay ayudas para incentivar a la compra de viajes y no se iguala la fiscalidad de nuestro sector con el resto que completan la cadena turística", ha explicado.