Los baleares, a favor de la obligatoriedad de usar mascarilla

La obligación de usar mascarilla siempre en espacios públicos en Baleares entrará en vigor a partir del lunes, y el incumplimiento podrá acarrear multas de 100 euros, la cuantía prevista en la normativa estatal, según ha indicado la presidenta del Govern, Francina Armengol..

El Govern balear impondrá el uso obligatorio de mascarillas en todos los espacios públicos abiertos y de acceso público sin importar si se puede respetar la distancia de seguridad sanitaria, excepto en playas, piscinas o cuando se practique deporte. También para tocar instrumentos de viento y en el momento de consumo de alimentos o bebidas en un establecimiento.

En la calle la medida que se aplicará en los próximos días en Baleares es aplaudida. Muchos ciudadanos desconocían la noticia pero creen que es necesario visto que mucha gente no la usa. "Me parece perfecto, deberían haberlo hecho antes", "la gente no hace caso si no hay sanciones" o "es un riesgo y hay mucho peligro de rebrote y es necesarios" son algunas de las afirmaciones de la población balear tras conocer esta nueva norma.

Actualmente, el uso de mascarilla es obligatorio en la calle y espacios al aire libre sólo cuando no es posible garantizar que se respeta la distancia de seguridad de un metro y medio. También es obligatoria en establecimientos comerciales y espectáculos culturales y deportivos en interiores para mayores de seis años, según marca el decreto aprobado por el Govern el pasado 19 de junio para la nueva normalidad.

HAY 10 BROTES ACTIVOS LEVES EN BALEARES

Se pretende poner coto a los brotes y a las continuas aglomeraciones, fiestas ilegales y botellones. Y es que actualmente hay 10 brotes en Baleares. Esta semana se han detectado 4 nuevos brotes en grupos familiares en Mallorca, que suman 14 positivos leves o asintomáticos y ninguna hospitalización, y que suponen el seguimiento de 32 contactos estrechos y otro en Menorca donde 3 turistas españoles han dado positivo.

Además quedan otros 6 brotes activos detectados en semanas anteriores: 5 en Mallorca y uno en Ibiza.