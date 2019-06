Los alumnos que se hicieron la foto con el saludo nazi piden perdón y la Conselleria investigará los hechos

Tras la polémica surgida después de que un grupo de alumnos del colegio Aixa-Llaüt de Palma publicaran en las redes sociales una fotografía con una bandera de España y una mano alzada, Inspección Educativa investigará los hechos.

El inspector de la Conselleria acudirá mañana a este centro concertado para entrevistarse con el profesorado y el equipo directivo y esclarecer qué ha pasado. Tras esto, emitirán un informe y determinarán si se tiene que tomar algún tipo de actuación.

La Dirección del centro ha manifestado que lamenta profundamente esta acción. La consideran totalmente desafortunada, no solo porque afecta a la imagen y al buen nombre del colegio, si no porque es impropia de la educación en valores democráticos que afirman se esfuerzan en transmitir diariamente al alumnado.

En un comunicado el centro asegura que tomaran las medidas oportunas, de carácter educativo y corrector, para que este tipo de acciones contrarias al código ético del centro no se vuelvan a repetir.

La responsable de comunicación del centro, Vicky Ferrer, ha explicado a COPE Mallorca que "es un hecho puntual" y que tras hablar con ellos se han dado cuenta que "algunos no saben ni lo qué significa ese saludo. No han mostrado conocimiento suficiente para ser consicnetes de lo malo de este hecho" Cree que la gran repercusion de la imagen les ha dado un momento de reflexion y se han mostrado muy arrepentidos. "Aceptamos las disculpas y seguirmos enseñándoles valores democráticos, porque nadie puede creer que les estemos enseñando ideas fascistas desde el colegio", añade la portavoz del centro.

Por su parte, los alumnos implicados han solicitado disculpas al director y dicen que han aprendido la lección y que no volverá a pasar.

Els alumnes que es varen fer la foto que ha provocat la polèmica a les xarxes socials demanen disculpes al director i a tota l'escola per un comportament del qual no se'n senten orgullosos. Han après la lliçó i asseguren que no tornarà a passar. pic.twitter.com/BC2PMRSmkh