Llegan a Palma desde Shangai 7 toneladas de material sanitario

Un cargamento con 7 siete toneladas de material para proteger a los sanitarios para no contagiarse del coronavirus ha llegado a Palma de Mallorca procedente de Shangai, ha informado el Govern balear.

Este cargamento, en el que hay 100.000 mascarillas FFP2 y 500.000 quirúrgicas, llegó esta pasada noche al aeropuerto de Son Sant Joan en un vuelo desde la ciudad asiática vía Barcelona.

El material ha sido adquirido por el Ejecutivo autonómico para cubrir las necesidades de los profesionales sanitarios y sociosanitarios y ya ha comenzado su reparto entre los hospitales y residencias.

En un mensaje en Twitter, el Govern agradece el trabajo de los profesionales de la salud y del sector sociosanitario para "parar este virus y cuidar siempre de nuestra gente".

Gràcies i més gràcies als equips sanitaris i sociosanitaris per la feina que fan a cada centre de les Illes dia rere dia per aturar aquest virus i per cuidar sempre de la nostra gent. pic.twitter.com/A1T6MaK1th