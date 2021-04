Julio González, mecánico: "Abandonan en el taller los coches porque no tienen dinero para repararlos"

Uno de los gastos que se intenta esquivar en tiempos de crisis es en la visita al mecánico. Los talleres de Mallorca están notando que mucha gente está en ERTE o sin trabajo y ha dejado de arreglar sus coches. Tanto es así que los siniestros o la declaración de siniestros a las compañías de seguros les han bajado un 40% y muchos propietarios abandonan los coches en los talleres.





El cliente cobra el dinero del seguro y abandona el coche

La razón es que la gente no puede pagar la reparación, no puede hacer frente a los gastos e incluso hay conductores que, con siniestro total, cobra lo que les paga la compañía para después abandonar los coches en los propios talleres. Un gran problema para el sector tal y como explica el presidente de la Asociación de Talleres Mecánicos, Julio González que asegura "el problema es gordo porque el vehículo que se abandona dentro del interior del taller no puede sacarse a la calle. Enviamos burofax al titular, Tráfico también les envía notificaciones pero no hacen ni caso y el taller se come el marrón. Tiene vehículos allí abandonados y no puede cobrar espacio industrial ni nada se arriesga a sacar el coche a la calle y que sea los que Dios quiera". Lamenta que además "hay espabilados que demandan al taller por abandono de vehículo en vía pública".

El cliente cobra el dinero del seguro y abandona el coche, "si lo diera de baja lo podríamos llevar al desgüace pero nosostros sin permiso de Tráfico no podemos sacar el coche a la calle", lamenta Julio González.





La luz de avería en el motor, un problema para los mecánicos





Gónzalez reconoce que los clientes arreglan lo que pueden pagar y las averías que son imprescindibles. Un problema que enfrenta al usuario con los mecánicos tiene que ver con una luz que se encuentra en los vehículos. Se trata de la luz del código de avería del motor, que se enciende por 27 problemas distintos, por lo que si acudes por uno y después se te vuelve a encender por otro problema los clientes reclaman al profesional aunque se deba ahora a otra avería. El presdiente de la Asociación de Talleres entiende que el usuario no tiene liquidez para reparaciones pero ellos no tienen la culpa ademas "suelen ser costosas por la mano de obra ya que el ordenador te dice más o menos lo que puede ser pero la reparación es manual".





Hay talleres que trabajan para hacer ofertas como cambio de correa de distribución, cambios de aceite, revisiones periódicas o itv. Además, muchos también se están preparando para el futuro. Reconoce González que desde la Asociación se están reinventando y ya tienen proyectos para trabajar con vehículos eléctricos y de hidrógeno. Eso sí, asegura "el diésel y la gasolina no desaparecerán, que la gente que no se asuste de aquí 20 años seguirán esos carburantes, diga lo que diga el Govern".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado