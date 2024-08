Óscar, hijo de la víctima: "Estuvieron golpeando a mi padre durante más de media hora"

El juez de Guardia ha decretado libertad para tres policías alemanes detenidos por una paliza a un taxista de 71 años en Mallorca la madrugada del miércoles. Los hechos tuvieron lugar sobre las seis de la mañana después de que la víctima recogiera a los pasajeros en la parada del bar San Siro, en s’Arenal.

El taxista los llevó hasta el agroturismo Son Burgues y, una vez allí, uno de los alemanes comentó al conductor que había perdido su teléfono móvil. Los turistas iniciaron una discusión con el hombre, registraron el vehículo, y tras no encontrar el móvil le rodearon y le empezaron a dar golpes por todo el cuerpo e incluso intentaron destrozar su teléfono para que no pudiera pedir ayuda. Óscar, el hijo del taxista, nos relata los hechos que tuvo que vivir su padre:

"Empezaron a golpearlo, hicieron un círculo, mi padre en medio y a patadas limpias, una de tras de otra. Eso duró más de treinta minutos. Mi padre quiso pedir auxilio y le tiraron el móvil fuera para que no pudiera pedir ayuda. Le reclamaban un móvil que luego apareció en el bolsillo de uno de ellos y cuando vino la Guardia Civil, al ver que había llegado la Guardia civil, le ofrecieron dinero delante de ellos para que no denunciara. Encima la Guardia Civil le dijo, mira te están ofreciendo dinero si no quieres denunciar".

Además detalla que los dos alemanes que iban en peor estado entraron al agroturismo para llamar a otros dos amigos para que también pegaran al taxista. Óscar cuenta cómo está su padre ahora mismo:

Mi padre está a la espera de la operación quirúrgica y esta en cuidados intensivos para ver como evoluciona el coágulo de sangre en la cabeza. También están pendientes de la vesícula porque con los golpes que recibió en el estómago no ha podido orinar. Esta noche le han tenido que dar oxígeno, esta entubado. Además de las fractura de varias costillas, el tema del ojo, el radio roto en dos partes".

Después de todo esto, estas han sido las consecuencias de esta brutal agresión: " Pasaron a disposición judicial y yo me presenté con mi abogado, y ellos se niegan a declarar y no tuvieron ningún problema, el juez les deja libre, sin fianza y sin nada. A las ocho de la tarde fue el dueño del taxi, porque mi padre es solo conductor, a recogerlo porque se había quedado allí y se los encontró bañándose en la piscina como si no hubiera pasado nada". Hoy han cogido han vuelto a su país de origen sin ningún tipo de consecuencia.