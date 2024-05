Un joven acusa a su tío de abusos sexuales en Palma: "Era algo continuo, lo normalicé"

Un joven de 24 años ha acusado a su tío de haber abusado sexualmente de él durante años en el domicilio en el que convivían en Palma. El acusado ha negado tajantemente los presuntos abusos. La Fiscalía pide una condena de 13 años de prisión y una indemnización de 10.000 euros en concepto de daño moral. El escrito del fiscal sitúa los hechos entre 2006 y 2011, si bien en el juicio la víctima ha matizado que recuerda episodios previos, desde antes de los tres años, antes de llegar a España. "Era continuo, lo normalicé", ha declarado, en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial.

El joven ha declarado que, en Palma, los abusos comenzaron unos meses después de que su tío se mudara con ellos. Según su relato, ocurrieron en dos domicilios -encerrándose en la habitación incluso habiendo familiares en la casa-- y en el taller de su padre en el que su tío trabajaba. Así, ha afirmado que su tío lo besaba, lo sometía a tocamientos y a otras prácticas sexuales, cada vez más graves con el tiempo.

La víctima también ha asegurado que su tío le mostró pornografía en un teléfono móvil. Su hermana ha corroborado el episodio explicando que su hermano vino corriendo con el teléfono en la mano y que su tío "lo cogió del brazo" y "dijo que estaban haciendo cosas de chicos".

El denunciante ha lamentado haber contribuido a ocultar lo que ocurría por haberlo normalizado. No contó nada hasta pasados unos años, a raíz de una conversación con su hermana sobre un primo de ambos, que le hizo preocuparse por que éste también pudiera estar sufriendo abusos. Tras revelar todo, sus hermanas avisaron a sus padres. Después, varios familiares fueron a confrontar a su tío. "Mi padre estaba en shock, empecé a decirle que dijera la verdad, que qué le había hecho a mi hermano. No decía nada, era como un monstruo", ha explicado la hermana de la víctima.

EL ACUSADO NIEGA LOS SUPUESTOS ABUSOS

Por su parte, el acusado ha negado cualquier tipo de abuso sobre su sobrino e insinuado que la denuncia pueda obedecer a un intento de la víctima de tapar una relación incestuosa con su hermanastra, relación que el joven ha reconocido. El procesado ha sostenido que esa relación se descubrió unos días antes de que sus familiares acudieran a pedirle explicaciones.

"Llevo desde que me denunciaron dándole vueltas al tema, me ha costado noches de sueño", ha dicho el acusado en relación a los motivos de la denuncia. Según el acusado, cuando su familiares fueron a buscarle para reprocharle los presuntos abusos, él "no entendía nada de lo que venían a contar". El hombre ha afirmado que hasta aquel momento su relación con su sobrino era buena.

El procesado ha negado que se quedara a cargo de sus sobrinos o que se encerrara con el menor. "No tengo ningún recuerdo de haberme quedado solo con él", ha declarado. También ha apuntado que las habitaciones de la casa no tenían pestillo y que tampoco se llevó al chico al taller.

Otros familiares han confirmado que era habitual que el hombre se llevara a su sobrino a su cuarto, pero no sospechaban nada. "No había motivo para dudar", ha dicho la madre de la víctima.