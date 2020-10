Joan Mesquida, un hombre de Estado

Un hombre de Estado es aquel capaz de entender los asuntos de gobierno desde una perspectiva elevada, considerando siempre en primer lugar el bien común y sus condiciones permanentes de realización. Y ésta, la de hombre de Estado, es la expresión más utilizada estos días para referirse, para despedirnos de Joan Mesquida. Este lunes nos dijo adiós y las muestras de cariño y respeto son incontables. Y muchas las voces que han querido sumarse al homenaje que le rendimos en COPE Baleares.

Mesquida lo fue todo en política y es, sin duda, de los políticos más destacados de Baleares de las últimas décadas. Fue conseller de Hacienda en el Govern de Francisc Antich. El expresidente Balear ha recordado el proyecto político que compartieron y ha destacado su trabajo para conseguir una sociedad mejor.

Mesquida dio el salto a la política nacional en 2004 como director general de Infraestructuas del Ministerio de Defensa, donde coincidió con el actual portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma, Fulgencio Coll. Coll lo recuerda como un gran gestor y ha remarcado el papel de Mesquida en el fin de ETA.

Fue el primer y único mando conjunto que ha tenido la Policía y la Guardia Civil en unos momentos especialmente complicados para las fuerzas de seguridad, con la ruptura de la tregua de ETA con el atentado de la T4, en Barajas, en la Navidad de 2006. Esa ruptura unilateral le hizo siempre desconfiar de los anuncios de la banda terrorista. Alejandro Hernández Mosquera, coronel jefe de la Guardia Civil de Baleares, se suma a este homenaje, agredeciendo la acogida del político fallecido cuando le destinaron a las islas. A su vez, Hernández Mosquera añade el afecto y cariño que siempre le demostró Mesquida por la Guardia Civil.

También fue secretario de Estado de Turismo con Zapatero. Bel Oliver, que hasta hace unos meses ocupaba ese mismo cargo, se despide de su compañero recordando que se conocieron en el primer gobierno de Pacte de Baleares, que recorriendo juntos las islas en campaña electoral y, pese a haber seguido caminos distintos, siempre ha sido un amigo que se ha marchado demasiado pronto.

Funcionario público de profesión, cuando no ocupaba cargo público, trabajaba en el Ayuntamiento de Calvià, su alcalde Alfonso Rodríguez, ha enfatizado la experiencia de Mesquida para el proyecto turístico de Calvià, sabiendo ocupar el lugar que le correspondía, así como su honestidad personal.

La delegada del Gobierno, Aina Calvo, ha expresado su pésame, recordando su gran legado y compromiso como director general de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como su visión pionera en la creación de unas patrullas conjuntas con la gendarmería mauritana para combatir la migración irregular atendiendo la solidaridad.

El vicesecretario segundo de Ciudadanos anunció el pasado 15 de marzo que padecía cáncer cuando acababa de ser nombrado miembro de la Ejecutiva de Ciudadanos a nivel nacional. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, también se ha sumado al recuerdo y homenaje de COPE Baleares dedicando unas emotivas palabras a su compañero.

Arrimadas asegura que el partido pierde a un compañero excepcional, un amigo leal y un hombre de Estado, que ha dedicado los mejores años de su vida a trabajar por España y luchar contra ETA. La presidenta de Ciudadanos ha resaltado que Mesquida ha defendido siempre sus ideas, principios y valores, manteniendo intactas sus ganas de vivir, optimismo e ilusión por mejorar el país para las generaciones futuras.

El ex ministro de Defensa, José Bono, también ha aceptado la invitación de esta casa para homenajear a Mesquida y ha participado en directo, vía telefónica, en una entrevista en el programa La Mañana en COPE Más Mallorca.

Bono y Mesquida mantuvieron durante décadas una estrecha amistad, mucho más allá de la política. Siendo Mesquida conseller de Hacienda en Baleares, Bono le llamó para ofrecerle un puesto "menos apetecible, con menos sueldo y menos notoriedad" y recuerda que Mesquida le dijo que no tenía ni que pensarlo, que aceptaba ser director general de Infraestructuras del ministerio que Bono acababa de ocupar.

El ex ministro ha contado que Mesquida era de los pocos que vivía en el propio Ministerio, "en una habitación sencilla, austera, en la que pasaba las noches". "Varias noches, cuando yo subía a dormir, me lo encontraba en su despacho trabajando en pijama", ha contado Bono. Que así era hasta las tantas de la madrugada.

Bono ha recordado que cuando cesó como ministro, lo único que le pidió a Zapatero fue que nombrara a Mesquida como director general de la Guardia Civil. El presidente del Gobierno le dijo que estaba hecho y le nombraron a los pocos días.

"Cuando supo que tenía cáncer, me llamó y buscamos en Madrid una segunda opinión. Salió muy esperanzado, sin embargo el médico me dijo que no era un pronóstico optimista, pero él siempre tenía una gran esperanza". Así ha relatado Bono la última vez que se vieron en persona, aunque estos últimos meses de enfermedad han seguido manteniendo el contacto telefónico.

Cerramos este homenaje con las últimas palabras que le ha dedicado José Bono: "nadie muere mientras que no se le olvida".