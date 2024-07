La influencer María Pombo se queja de la masificación turística en el aeropuerto de Palma

¿Puede que haya aquí más tránsito de gente que en el aeropuerto de NYC? Lanzaba esta pregunta a sus seguidores en una de sus stories de esta red social. Ante la avalancha de críticas, Pombo, volvió a colgar una storie comentando lo siguiente: “Luego me preguntan que por qué cada vez aparezco menos por la isla, en ningún momento me quejado, solo he comentado algo que me ha llamado la atención”.

Durante las menos de 24 horas que lleva en la isla, ha subido varias imágenes de playas de Mallorca. Con el problema y la polémica que genera día a día la masificación en nuestras islas, hemos salido a la calle para conocer que opinión tiene el ciudadano sobre la promoción y publicidad que hacen muchos influencers de Baleares. ¿Es positivo o negativo? ¿Fomenta a que haya todavía más afluencia de turistas?. Una señora explica que no hace falta promocionarlo, mientras que otra recuerda con nostalgia los años en los que podías ir a calas donde apenas te encontrabas gente, y asegura que la gran culpa la tienen las redes sociales.

LOS MALLORQUINES NO RECHAZAN EL TURISMO

Aunque no todos piensan igual. Es el caso de un hombre que no ve mal la publicidad que se hace sobre las Islas Baleares porque al final el turismo es necesario para que las islas avancen. Pero la realidad es que los grandes grupos de turistas afectan al día a día de los mallorquines, como por ejemplo a esta señora que cuenta que muchas veces no puede coger el autobús por los grandes grupos de extranjeros que ocupan las paradas. Lo que queda claro es que no se rechaza el turismo, se rechaza que empeoren la calida de vida de los habitantes de la islas.