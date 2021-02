Felanitx recupera el servicio de vigilancia medioambiental para controlar los vertidos ilegales

El Ayuntamiento de Felanitx cuenta a partir de este mes de febrero con dos agentes que controlan el entorno rural de todo el municipio. Estas personas desarrollarán su trabajo en el ámbito del suelo rústico, vigilarán y harán un seguimiento de la normativa ambiental en coordinación con otros departamentos municipales.

Según ha explicado el Ayuntamiento de Felanitx, sus tareas entre otros son informar de cualquier acto que atente contra la conservación de los bienes y espacios naturales. Se encargarán de controlado cuál es el estado de los caminos e infraestructuras municipales. Vigilar si hay ningún tipo de vertidos ilegales, desbordamientos de áreas de aportación, incidencias en el servicio de recogida de residuos. También desarrollarán el control y vigilancia de actividades lúdicas, deportivas, culturales o de cualquier tipo que afecten al medio ambiente.

El alcalde, Jaume Monserratt, espera que con este servicio se puede poner orden a los vertidos. Ha pedido a los dos agentes que hagan pedagogía entre los ciudadanos de cómo se deben hacer las cosas pero también que se sancionen y que sean el enlace entre el consistorio y el entorno rural.

Vigilancia de noche y de día, en el entorno rural pero también urbano

La concejal de Medio Ambiente, Catalina Soler, explica "era un servicio que el Ayuntamiento tenía que recuperar. Hacía más o menos medio año que se había dejado de vigilar el entorno rural. Estas personas que controlarán no están autorizadas para poner denuncia, por eso estarán en permanente contacto en policía local u otras instituciones para comunicar las incidencias que correspondan".

Los agentes estarán tanto en el ámbito rural como urbano y el servicio de vigilancia rural se hará tanto de día como por las noches con el único objetivo de tener controlado y detectados los posibles infractores.

El contrato tiene un coste anual de 75.770,58 € y tiene una duración de dos años prorrogable a dos más. Soler pide a los ciudadanos "responsabilidad" ya que se podría dedicar esta partida a otras inversiones si la gente fuera cívica. "Este fin de semana han estado en el entorno del Calvari y se han detectado bastantes infracciones como no llevar a los perros atados o no recoger sus excrementos ya que no llevaban ni bolsas.

El Ayuntamiento de Felanitx pide colaboración ciudadana ante cualquier incidencia o acto incívico. Como ejemplo Soler señala a los pageses ante un ataque a sus rebaños o presencia de un perro suelto que sea una amenaza o por un conato de incendio. la comunicación debe hacerse al teléfono 650 895 668 .