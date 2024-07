Federación de Socorrismo ante el aumento de ahogamientos en Baleares: "Infravaloramos el riesgo"

Está siendo un verano trágico en cuanto a ahogamientos y accidentes acuáticos en Baleares. El último un hombre de 35 años de nacinalidad extanjera que ha fallecido ahogado en la playa de Es Figueral, en el municipio ibicenco de Santa Eulària, donde fue encontrado poco antes de la medianoche del jueves al viernes flotando sin vida en el agua.

En lo que llevamos de verano ha habido 9 muertes por ahogamientos en lugares acuáticos. El año pasado durante todo el año tuvimos 32, un cuarto en apenas dos meses.

Unas cifras muy altas, el pasado fin de semana en la playa de Cala d'Or (SantanyI) fallecía un hombre que practicaba paddle surf , tras caer de la tabla y quedar inconsciente, a pesar de los intentos por reanimarle durante más de treinta minutos. También se produjeron dos semiahogamientos (uno en Ibiza con el resultado de un niño de 3 años en estado grave y el otro en Playa de Palma, con el resultado de un hombre en estado crítico) al que cabe sumar un rescate de un hombre de nacionalidad británica en Menorca que se sintio indispuesto mientras practicaba piragüismo y que tuvo que ser ingresado en estado grave.

Ademas el sábado un joven de 30 años se ahogó en el mar frente a la urbanización Maioris, en Llucmajor. también estos días ha fallecido un el niño de cuatro años en un parque acuático.









Exceso de confianza

Carlos de España, presidente de la Federación de Socorrismo de Baleares, ha explicado en COPE que son datos preocupantes "nos quedan dos meses muy fuertes y luego también nos quedan los meses de septiembre y octubre, de turismo sénior, que también es un riesgo elevado dentro de las estadísticas que marcamos desde el Instituto Nacional de Salvamento de la Real Federación Española de Socorrismo.

El presidente de la Federación de Socorrismo de Baleares pide no confianrse al entrar al agua por saber nadar "yo creo que pensamos que a mí eso no me va a pasar, o sea yopuedo presumir que llevo toda mi vida nadando y yo no me voy a ahogar nunca y eso es falso. Cualquier persona que sepa nadar tiene su riesgo en un medio acuático, ya que es un medio hostil, un medio desconocido, infravaloramos el riesgo".

De España aconseja siempre intentar darse un baño seguro, "esto es en zonas vigiladas, yo creo que eso es primordial no infravalorar el riesgo. Si yo tengo el socorrista cerca yo sé que me va ayudar. Si tengo dudas pregunta al socorrista que no solo está para ayudar también para informar", recuerda.





Fallos en la vigilancia y en los horarios

"A pesar de las medidas de seguridad que tengan los socorristas, nos está faltando buscar más soluciones o aumentar lo que es la vigilancia, sobre todo los horarios que ahí es donde estamos fallando, con los horarios de vigilancia", reconoce de España.

Y es que los bañistas consideran que el horario de la presencia de los socorristas es escaso teniendo en cuenta que los bañistas acuden durante todo el día y que provoca que en ocasiones vayas a la playa y veas que ya no hay ningún socorrista porque ha acabado su turno cuando minutos antes había señalización de peligro que desaparece cuando acaban su turno.

También se pide especial precaución con los menores recuerdan que deben estar vigilados constantemente "porque es imposible que el socorrista este pendiente de las acciones de todo el mundo".