La facturación de los comercios desciende a pesar del aumento del turismo

La facturación de los pequeños y medianos comercios ha descendido a pesar del aumento de turistas en comparación al año pasado. La tendencia dice que cada vez vendrán más turistas pero el gasto será menor.



Efectivamente, un problema que está afectando a todas las islas y que Carolina Domingo, presidenta de PYMECO, te explica los motivos: "La realidad es que este año no está siendo como el año anterior. Se nota una bajada de ventas, se ve gente, se ve turismo, y el resultado en la caja no es el que espera el pequeño comercio por desgracia. Pensamos que el tema de la inflación, la subida de hoteles y el aumento del coste de los viajes, la gente no quiere dejar de tener vacaciones e invierte más en hoteles y vuelos pero se reserva más a la hora de gastar en comercios".

Además Domingo alude a la inflación como un motor de esta problemática. pero, ¿significa que los extranjeros que vienen de vacaciones a nuestras islas vienen con menos poder adquisitivo y por esta razón gastan menos?

"Por la percepción que estamos comentando hay un poco de todo, hay gente que viene con poder adquisitivo pero a lo mejor lo invierten en cosas de ocio o en un buen hotel. Si antes iban a cenar tres o cuatro veces a la semana durante sus vacaciones a un buen restaurante, ahora van uno o dos y el resto días van a un lugar más asequible".

Esto supone un grave problema para algunos comercios que dependen de la facturación de verano para poder subsistir en el periodo invernal.