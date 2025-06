Esto es lo que tienes que saber si eres de Baleares para pedir la nueva ayuda del IMAS: "Muy esperadas"

Si tienes más de 65 años y durante el año pasado tuviste algún tipo de gasto económico relacionado con prótesis, como audífonos, gafas, dentaduras o cualquier tipo de instrumento útil que mejore tu salud y tu autonomía, puedes solicitar hasta el próximo 27 de Junio una ayuda que ofrece el IMAS.

El Consell de Mallorca, a través del IMAS, destina hasta 375.000 € a esta convocatoria de ayudas que se podrán pedir hasta el 27 de junio (incluido), y que tienen como objetivo "promover el bienestar, la autonomía y la calidad de vida de la gente mayor de la isla", ha destacado el conseller de Bienestar Social y presidente del IMAS, Guillermo Sánchez. Sánchez ha añadido que "sabemos que son unas ayudas muy esperadas y nuestra voluntad es que ninguna persona que las necesite quede excluida. Por este motivo, a pesar de haber reservado inicialmente una partida de 275.000 euros, prevemos una ampliación de 100.000 euros adicionales, si la demanda lo requiere".

Como se solicita la ayuda

El conseller de bienestar social y presidente del IMAS, Guillermo Sánchez te explica como puedes pedir esta ayuda:

"Es muy importante, tenemos una doble vía, la telemática donde a través de la página del IMAS aparece una banner en el que está referenciada toda esa documentación, pero también tenemos un servicio especializado para asesorar la presentación de estas ayudas y por tanto de manera presencial directamente en los servicios centrales del IMAS o en las oficinas de atención al ciudadano, que hay en Palma y en las territoriales de Manacor e Inca, asesoraremos a todas aquellas personas que quieran presentarse a esta convocatoria".

El conseller asegura que la finalidad de esta y otras medidas es tener el menor número de personas independientes.

"Siempre lo digo, cuando una persona mayor tiene que acudir a un servicio residencial lejos de su domicilio entiendo que es un fracaso del sistema. Por tanto desde el IMAS trabajamos para evitar grandes dependientes y de manera que puedan a través del servicio del SAID (Servicio de Atención Integral a Domicilio) que es un servicio muy bien valorado y que ahora hemos incorporado una atención de 365 días al año, con festivos y fines de semana, porque entendemos que la dependencia no entiende de días festivos y días no laborables, sino que hay una necesidad que se tiene que cubrir los 365 días al año".