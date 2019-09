Desactivada la alerta roja en Mallorca

Poco antes de las 11 de la mañana la AEMET avanzaba "la parte más activa de la tormenta se ha debilitado sobre Mallorca. Se ha desactivado el aviso rojo y queda en nivel amarillo, aún puede llover localmente con intensidad" .

La parte más activa de la tormenta se ha debilitado sobre #Mallorca. Se ha desactivado el aviso rojo y queda en nivel amarillo, aún puede llover localmente con intensidad. @112IllesBalears https://t.co/AVG2C7R6zU pic.twitter.com/2j81Lry4X2 — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) September 13, 2019

La Delegada de la AEMET en Baleares, María José Guerrero, ha explicado en COPE Mallorca que se ha decretado la alerta roja porque han visto en el mar, al sur de Mallorca, que se formaba una banda de precipitación activa en la que confluían la tormenta y rachas de viento de 130Km hora y que podían producirse tornados y mangas marina. Finalmente, en su desplazamiento se ha ido debilitando y por eso se ha rebajado el nivel de alerta.

La tormenta ha entrado por el Poniente de Mallorca dejando lluvias muy intensas en Andratx y Calvià.

EL AEROPUERTO RETOMA SU ACTIVIDAD

El aeropuerto de Palma ha cerrado el tráfico este viernes durante una hora a causa de la alerta roja y desde las 9:20 hasta las 10:20 horas no se han aceptado vuelos, ni llegadas ni salidas.

A partir de las 10:20 horas se han empezado a aceptar vuelos y a las 10:40 horas también salidas.

Este suceso ha provocado retrasos en numerosos vuelos.

El gestor de navegación aérea en España, Enaire, ha explicado en su cuenta de Twitter que la situación era complicada en Mallorca por las tormentas y que por seguridad, desde su centro de control en Palma no se aceptaba tráfico aéreo. Hasta 20 vuelos con destino Palma han sobrevolado los Pirineos a la espera de poder volar hacia Mallorca.

Tráfico aéreo en vuelo con destino Palma. pic.twitter.com/OhTouPWq8F — Controladores Aéreos ���� (@controladores) September 13, 2019

EL AYUNTAMIENTO CIERRA PLAYAS Y PARQUES

El Ayuntamiento de Palma ha cerrando el acceso a todos los parques de la ciudad hasta que se pueda comprobar el estado del arbolado y se vuelvan a abrir. Actualmente se están colocando avisos en los accesos a los parques.

Además, también permanecerán cerradas ante las condiciones meteorológicas adversas todas las playas de Palma (Playa de Palma, Can Pere Antoni, Cala Major, Ciutat Jardí y Cala Estancia).

En concreto, el cierre afecta a los siguientes parques y zonas verdes: s'Hort del Rei, Jardí del Bisbat, Mirador Joan Miró, Son Vich, mirador del Terreno, Sa Quarentena, Castell de Bellver, Gomila Park, Sagrat Cor, Son Puig d'Alt, Son Puig d'Abaix, Son Puig Torrent, Son Dameto Dalt, Arabella, Son Cotoner, Son Dameto Nou, Son Pizà, Reina Sança de Nàpols y Son Serra Parera.

También estarán cerrados los de Establiments, Camp Redó, Can Simonet, plaza Ramon Rotger, Sa Riera, Sa Fertilitzadora, la FEMU, parque de ses Estacions, Son Rullan, Ses Cases de Son Ametler, Crèdit Balear, Son Gibert, Hostalets, Mare de Déu de la Victòria, plaza Orson Welles, Ses Sorts, Jorge Luis Borges, Can Palou, Parc de Son Pedrals, Parc Krekovic, Can Tarrés, Sa Petrolera, Son Perera, Son Martorell, Torre d'en Pau y el bosque de Sa Ribera.