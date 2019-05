Deben saber que si se confirma el borrador que viene directamente de la Agencia Estatal, las reducciones autonómicas no siempre están incluidas y por lo tanto a la hora de hacer la declaración de la renta se necesita un trabajo individualizado. Los contribuyentes interesados podrán recibir ayuda para hacer la declaración de la renta a través de puntos de atención distribuidos en los distintos territorios de las Islas Baleares con cita previa.

En el tramo autonómico, existen 18 reducciones aplicables. La Consellera de Hacienda y Administraciones publicas, Catalina Cladera, ha detallado una de las más importantes: la deducción de hasta 600 euros por motivos de conciliación del 40% en los gastos de los menores de 6 años.

También podrán recibir deducciones de 400 euros por alquiler de vivienda habitual los menores de 36 años, deducción de 1.500 euros por cursar estudios fuera la isla de residencia habitual o deducción del 15% por donaciones a entidades que tengan como objetivo el fomento de la lengua catalana.

