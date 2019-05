Cuenta atrás para el Mallorca Live Festival

Hablamos con Sebastián Vera, director artístico del Mallorca Live Festival. Entrevista en La Mañana en COPE Más Mallorca, jueves 2 de mayo de 2019.

Cartel final y entradas de día

El viernes 10 de mayo será el día de Two Door Cinema Club, Vetusta Morla, Laurent Garnier, Amaia, La M.O.D.A., Maya Jane Coles, Ayax y Prok y La Pegatina, entre otros; mientras que el sábado 11 de mayo Jamiroquai dará su único concierto en España este año junto a The Vaccines, Dixon, Fuel Fandango, Viva Suecia, Babasónicos, Dellafuente y Mathew Jonson, por citar algunos nombres.

Las entradas para el Mallorca Live están disponibles desde 55€ más gastos de gestión en la página web del festival www.mallorcalivefestival.com

Más metros cuadrados

Los 8.600 m² que acogieron la pasada edición se transformarán en más de 16.000 m² con nuevos y renovados escenarios, una área de gastronomía más extensa y una zona de ocio y chill out, The Town.

El MLF19 será un festival de espacios abiertos, y el segundo escenario será ahora más amplio y con el doble de capacidad.

Cita con los mejores profesionales internacionales

Los profesionales de la industria musical internacional, nacional y local se darán cita los próximos días 8 y 9 de mayo en el MLF PRO 19, las jornadas profesionales organizadas por el Mallorca Live Festival. Serán dos días de conferencias, mesas redondas, paneles, conciertos y encuentros entre profesionales que tendrán lugar durante el día en un entorno incomparable: la Fundació Miró Mallorca. Para cerrar el evento, el jueves al caer la noche la cita se trasladará a Santa Catalina: el Novo Café Lisboa acogerá algunos de las actuaciones de artistas seleccionados por el festival.

Una veintena de profesionales de todo el mundo acudirán a Mallorca gracias al apoyo de Acción Cultural Española (AC/E), como Carlos Abreu, agente de Rosalía y J Balvin en William Morris Endeavor, o Sergio Pabón, director de Sonar Bogotá y Estéreo Picnic.

Bandas mallorquinas como Jansky, The Prussians, Da Souza, Go Cactus, Maico y The Wheels tendrán la oportunidad de tocar delante de los mejores profesionales del sector musical del mundo.

MALLORCA LIVE TALENT

Andrew “B Flat” Vega fue el último nombre confirmado para el Mallorca Live Festival. El rapero fue uno de los elegidos entre las más de cincuenta bandas que se inscribieron en el Mallorca Live Talente de este año y ganó la semifinal de Palma. Además, se impuso en la gran final que se celebró en la sala 1 de Es Gremi ante Trece, ganadores de la votación popular a través de internet, Aero.Sol y Gahra, ganadores de las semifinales de Manacor e Inca respectivamente.