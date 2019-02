La Ley Agraria obliga a que las casas en zona forestal tengan un cortafuegos de 30 metros de ancho con el objetivo de evitar incendios forestales. Esta franja exterior no podrá tener acumulaciones de combustible vegetal y tendrán que ser objeto de desbroce selectivo con claros. Esta medida no ha gustado nada a los propietarios de fincas de la Serra de Tramuntana. Su presidente, Fernado Fortuny, dice que los cortafuegos son efectivos y lamenta que el Govern no se haya puesto manos a la obra hasta ahora porque desde el mundo agrario es un asunto sobre el que se ha insistido mucho. No solo eso, lameta que se desentiendan totalmente del enorme coste que supondrá a los propietarios de fincas mantener estos cortafuegos que necesitan un cuidado y atención permanente para que no crezca la maleza. Fortuny le pregunta al Govern que para qué tiene la ecotasa si no es para asuntos como este.

Propone que el Ejecutivo balear envíe a las brigadas de Medio Ambiente a las zonas boscosas para ayudarles a limpiar el terreno y evitar incendios forestales, algo que ya se hace en otras comunidades autónomas. Lamenta que el Ejecutivo solo habla del ecologismo por hablar y no se preocupa de lo que de verdad es importante y menos aún se plantee poner sobre la mesa ayudas materiales ni humanas para hacer los cortafuegos.