Cort presentará en días la conclusión del informe abierto por las multas sin notificar

En COPE te acercamos el caso desesperado de Sara. Es una chica que ha visto como se le ha embargado mucho dinero y ahora también su coche. Le pusieron 24 multas de un rádar en Palma pero que nunca le fueron notificadas.

Es una de las miles de personas afectadas por la actuación de la empresa concesionaria CI Postal que no entregó miles de notificaciones de multas. El problema para los afectados es que estas irregularidades, y la falta de conocimiento de haber sido sancionados, acabó con un recargo y, a menudo, en un embargo por parte de la Agencia Tributaria que es lo que le ha pasado a Sara.

13.000 euros embargados

Las 24 multas del rádar le han supuesto a Sara 13.000 euros de deuda. Unas multas que con pronto pago le quedaban por 50 euros cada una ha ido aumentando su cuantía y algunas por encima de los 1.000 euros.

Asegura estar viviendo una pesadilla. Sara está embarazada de su segundo hijo y dice que este proceso surrealista le ha generado mucho estrés. Ahora no tiene trabajo "todo lo que tenía ahorrado me lo han quitado. Yo tengo que pagar facturas que me pasan por el banco pero los embargos lo cogen antes de poder pagarlo". Tengo un hijo, tengo que pagar una guardería, comida y otros gastos que no puedo afrontar , lamenta esta afectada.





Plataforma de afectados

Los afectados se han unido en la plataforma ciudadana 'Stop Multes Sense Notificació' que ha detectado casi 180.000 expedientes de sanciones sin notificar, según un estudio que realizaron basándose en los avisos publicados en el BOIB.

Los afectados reclamarán por vía judicial para que el Consistorio asuma su responsabilidad, elimine los recargos y permita el pronto pago de las sanciones no notificadas.

El responsable de movilidad del Ayuntamiento de Palma, Antoni Deudero, se reunió con ellos poco después de acceder a su cargo hace un año. En este tiempo, asegura no han estado de brazos cruzados. Se abrió un proceso administrativo de revisión para analizar todos los expedientes abiertos. Reconoce que ha sido un proceso largo y lento. La buena noticia para los afectados es que ya están en la fase final, "es cuestión de días".

Asegura Deudero que se trabajará con la Agencia Tributaria de Baleares para que el proceso sea ágil y se pueden levantar los embargos y llevar a cabo las devoluciones cuanto antes mejor, siempre que se constate la irregularidad. Reconoce el responsable del área de movilidad de Palma "administracion y agilidad no suelen ir de la mano pero esperamos que lo sea. Lamentamos no haber dado una respuesta más ágil a los afectados."





