COPE Baleares, galardonada con los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Illes Balears 2023

La Fundación Barceló, COPE Baleares, Fernando Javier Mulet Agüera, Alcampo Mallorca y UNED Illes Balears serán los galardonados con los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Illes Balears 2023 en la gala que tendrá lugar el próximo 13 de julio en el Teatre Principal.

Según ha informado la ONCE, estos premios son la máxima distinción que concede a nivel autonómico, galardonando a instituciones, ONGs o entidades, programas o trabajos de comunicación, empresas, personas y organismos de la administración, que hayan destacado por su labor solidaria coincidente con los valores esenciales de la Cultura Institucional del Grupo Social ONCE.

En el apartado de Programa, artículo o proyecto de comunicación se premia a COPE Baleares, por su trayectoria. Se´ñala la ONCE que "COPE Baleares cuenta con una gran audiencia en la Comunidad Autónoma, con 'Herrera en Cope' y 'La Tarde' con Pilar Cisneros y Fernando de Haro. Programas como ‘Solidarios por un bien común’ da voz y rostro a los protagonistas que han vivido, en primera persona, la difícil situación de los más vulnerables. abordando diferentes temáticas: ecología, salud mental, exclusión social, España vaciada o pastoral penitenciaria, entre otros".





En el apartado de Institución, Organización, Entidad, ONG, el galardón es para la Fundación Barceló, por su trabajo desde 1989 en favor de los colectivos de personas más necesitadas.

Mientras, en la categoría de Persona Física, el galardón es para el mallorquín Fernando Javier Mulet Agüera, por su compromiso con las causas sociales y solidarias desde hace más de 60 años.

En la categoría de Empresa se otorga el premio Solidarios a Alcampo Mallorca, por su compromiso social con la inserción laboral de personas con discapacidad y por las iniciativas de accesibilidad para la igualdad de acceso a los servicios que ofrece a los clientes con discapacidad.

En la categoría de Administración Pública, el galardón es para la UNED Baleares por su labor desde sus inicios, hace ya 45 años, para hacer accesibles sus enseñanzas y posibilitar los estudios universitarios a todos los ciudadanos sin distinción.

El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Illes Balears 2023 ha estado formado por Eugenio Prieto Morales, consejo general ONCE, Alejandra Luque Tejada, presidenta del Consejo Territorial ONCE Illes Balears, José Antonio Toledo Doña, delegado ONCE Illes Balears, Juan Carlos Enrique Forcada, director regional Onda Cero, Miquel Coll Saltiveri, presidente Plataforma Voluntariado (PLAVIB), y María Alfaro Gómez, jefe de sección del departamento de Servicios Sociales de la Dirección General de Servicios Sociales.