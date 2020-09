Consejos para cuidar el portátil durante el teletrabajo

La crisis sanitaria provocada por el Covid-19 ha obligado a gran parte de los españoles a adaptarse al teletrabajo.

El teletrabajo conlleva un mayor uso de los ordenadores portátiles, por lo que es de vital importancia cuidarlos correctamente para garantizar su funcionamiento durante el mayor tiempo posible.

CONSEJOS

Es primordial revisar el ordenador regularmente para comprobar que dispone de un 20% de espacio libre para que funcione correctamente. En caso de que no tenga espacio, hay que eliminar los archivos que ya no sirven – sobre todo los más pesados – y desinstalar los programas que ya no se usan. Otra opción es usar un programa de limpieza informático.

Además, cuidar la batería es otra de los aspectos más importantes para conseguir alargar al máximo la vida del dispositivo, según afirman desde Back Market. Para ello, recomiendan apagar el ordenador siempre que no se use. Sin embargo, también es necesario seguir algunas pautas, tales como minimizar los programas que se inician automáticamente al encenderlo y enchufar el portátil sólo cuando lo necesite y desconectarlo al llegar al 100%, para que así su autonomía no se resienta y dure más tiempo.

La limpieza es otro de los trucos que harán que un ordenador viva más tiempo. Intentar evitar que caigan migas y otros residuos en las entrañas del portátil es de vital importancia, así como aspirar la suciedad que se acumula entre las clavijas y limpiar todas sus partes diariamente con una bayeta de microfibra o una toallita para dispositivos o gafas.

Por otro lado, es imprescindible no obstruir las entradas y salidas de aire del ordenador, ya que si la temperatura aumenta podría acarrear serios problemas. Lo idea es usarlo siempre sobre una mesa o una superficie rígida.

La seguridad del portátil es otro factor a tener en cuenta. Más allá de un AntiVirus de última generación, lo imprescindible es realizar las actualizaciones del sistema y de los programas cuando lo pidan, ya que en su mayoría son correcciones de seguridad.

Por último, evitar golpes hará que el ordenador dure mucho más tiempo. Los impactos pueden estropear el disco duro si el ordenador está encendido o suspendido, por eso, en los traslados es imprescindible apagarlo y ponerle una funda que lo proteja correctamente.