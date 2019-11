La conciliación sigue siendo cosa de mujeres

Mesa redonda sobre igualdad y conciliación con Jero Mayans, presidenta de Mujeres en Igualdad; las socias de la agencia de comunicación Vivir del Cuento Virginia Galiano, Mar Puigserver y Mar Comín; la artista África Juan y Pilar Espadas, capitana Unión Deportiva Collerense Fútbol Femenino.

Mujeres en Igualdad de Mallorca celebró, el pasado 15 de noviembre, la gala de entrega de premios que concede anualmente para distinguir a mujeres, empresas y entidades que trabajan por la igualdad de género. La ceremonia se celebró en el Hotel Palma Marina y fue presentada por Celeste Marandola.

Este año, las premiadas han sido:

Mujer y deporte: U. D. Collerense fútbol femenino.

Mujer y Arte: África Juan.

Mujer y Emprendimiento: Virginia Galiano, Mar Puigserver y Mar Comin, periodistas socias de la agencia de comunicación Vivir del cuento.

Estos galardones, según Jero Mayans, presidenta de Mujeres en Igualdad Mallorca, no han sido sencillos de otorgar "porque hay muchas mujeres que, con su dedicación, trabajo y lucha diaria, se lo merecen dentro de todos los ámbitos de la sociedad”.

Mujeres en Igualdad Mallorca ha alcanzado un alto reconocimiento dentro la sociedad balear. A la gala también asistió la presidenta de la Confederación de Mujeres en Igualdad, Carmen Fúnez, quien subrayó que “es absolutamente fundamental que reconozcamos el trabajo de las mujeres que están jugando un papel esencial en los diferentes ámbitos sociales porque necesitamos referentes femeninos”. "Estos premios hacen, además, de la defensa de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres un ámbito de unión y no de división. No podemos permitir que desde algunos ámbitos se utilice la igualdad como un medio de confrontación cuando debe ser todo lo contrario, un punto de encuentro y de construcción de una sociedad más justa y diversa", añadió.

Fúnez recordó además nuestro firme compromiso contra la violencia de género. "Es la peor de las desigualdades posibles. Nuestro compromiso con ellas y con sus hijos e hijas es absoluto. Pongamos el foco en los agresores y no solo en las víctimas. No habría víctimas si no hubiese agresores. Pedimos que eduquéis a vuestros hijos/as en el respeto a la diferencia y en igualdad. Es el primer paso para acabar con la violencia machista”, recalcó.

El acto concluyó con las actuaciones de la joven cantautora Sara Reus, acompañada del guitarrista Rubén Garrido, y el cantautor Jaume Anglada.