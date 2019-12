Circo Alegría presenta en Palma su show más navideño, "Circo de Navidad"

Hablamos con Eneko Velasco, responsable de comunicación del Circo Alegría. Entrevista en La Mañana en COPE Más Mallorca, miércoles 4 de diciembre de 2019.

Circo Alegría regresa unas Navidades más a Palma con su gran carpa climatizada instalada en Son Fusteret. Tras sus exitosos espectáculos, esta temporada presenta en la capital balear ‘Circo de Navidad’, una nueva creación que se alza como el show más espectacular de todas las producciones. Las funciones tendrán lugar desde el 5 de diciembre hasta el 6 de enero.

Mayores y pequeños tendrán una oportunidad de disfrutar una historia navideña que combinará números espectaculares con el entretenimiento y diversión “gracias a la comicidad que no puede faltar en un circo”, relata la directora Artística del show, Dicky Faggioni.

Esta temporada en Palma Circo Alegría contará con la participación de artistas internacionales, que realizarán disciplinas circenses de gran espectacularidad, como la Mujer del Pelo de Acero. Esta artista se colgará de 12 metros de altura con su pelo como único punto de sujeción. Además, la acróbata realizará trompos y acrobacias en el aire. También participará en el show Hermes, finalista de ‘Got Talent 5’.

El espectáculo, de dos horas de duración, también contará con malabaristas, cómicos, trapecistas aéreos, una troupe proveniente de Canadá, un dúo de pulsadores olímpicos, actores y bailarines brasileños y hasta una veintena de números de gran riesgo.

Sinopsis

Los números de circo se envolverán en una historia que cuenta las peripecias de un divertido personaje llegado de Laponia. Todos sus esfuerzos y trabajos son para colaborar con Papá Noel y hacer llegar los regalos a todos los niños del mundo. Se encarga de los renos, del taller, de organizar a los elfos y de entregar los regalos. Con el tiempo el elenco de elfos se empezó a perder… pues conforme pasaban los años, los niños no sonreían como antes, no disfrutaban a lo grande y no valoraban lo importante.

Michael, el protagonista, decidió no buscar unos ayudantes cualquiera, si no que además de regalos, llevarán la alegría, diversión y felicidad a los más importantes de la casa… los niños. Después de buscar en miles de ciudades y recorrer cientos de países, encontró un lugar en el que los sueños se hacían realidad. Una ciudad circense llena de personas increíbles y números espectaculares. Michel descubrió que en el Circo Alegría podía recuperar la magia de la navidad.

Homenaje a la Navidad

“Si hay una fecha por excelencia familiar en el año, esta es la Navidad y nuestros espectáculos siempre están creados para la familia. Es por este motivo que hemos realizado esta producción que tiene como telón de fondo muy presente a la Navidad en cada acto. Tanto las músicas, como los vestuarios o los decorados son un homenaje a esta época del año”, comenta Faggioni.

Las entradas pueden adquirirse desde 8 euros en circoalegria.es, y en las taquillas del Circo.