Más de un centenar de enfermeras aprueban la oposición, pero no pueden ejercer en Baleares por el requisito del catalán

Llevamos mucho tiempo hablando de la falta de personal sanitario. En Baleares hay 7.000 enfermeras en ejercicio. La ratio de enfermeras por habitante en Balears es de 5,9 por cada 1.000 habitantes, una de las más bajas de España. Seguimos lejos de la media europea de 8,5. Para llegar a esa media europea sería necesario un incremento de unas 3.000 o 4.000 profesionales más. Pero el problema es que las que ya estaban aquí están abandonando las islas. El año pasado un centenar se fueron a otras comunidades y este año se han marchado 30, según datos del sindicato SATSE. El motivo, los problemas de vivienda.

Pues bien ahora nos llega la denuncia de enfermeras que han opositado y que, aunque han sacado su plaza, han quedado fuera por no tener el nivel B2 de catalán.

15o afectados

Hablamos con una de las 150 personas afectadas que explica que cuando salió la convocatoria en 2022 y presentó la solicitud el catalán era un mérito y no un requisito. Explica que las presiones de OCB y el sindicato STEI llevaron a modificaciones en esta convocatoria de 800 plazas.

"Nunca nos lo comunicaron por ningún medio. Solo tuvimos un mensaje del sindicato de enfermería SATSE a posteriori en el que textualmente nos decían que no importaba esa modificación que no nos afectaría porque nos daban un plazo de dos años en caso de pasar al proceso de elección de plaza para poder sacarnos el B2 de catalán una vez ya incorporados en nuestro puesto. A raíz de ahí hubo otras modificaciones entre ellas que solo daban ese margen de dos años a personas que estuvieran trabajando en la sanidad pública balear".

Llegó el día del examen en noviembre de 2023 y lo hicieron, algunos vinieron de otras partes de España, y durante todo el proceso nunca fueron excluidos los que no tenían el catalán. "No supimos nada de aquello hasta finales de 2024 cuando se publicaron las notas oficiales. En diciembre nos empezaron a llamar del Ibsalut para recordarnos que teníamos que adjuntar el certificado del B2 de catalán. Había mucha gente que no lo teníamos pero además incluso aspirantes que consiguieron esa certificación después de la modificación de las bases tampoco les era válido, si lo habían conseguido a lo largo de 2023 tampoco les sirve", denuncia esta enfermera.

los afectados acudirán a los tribunales

Hace unos días, el 18 de febrero, se ha publicado la resolución. Ella, como otras 150 personas que aprobaron la oposición, se han quedado fuera aunque tenían plaza directa y ahora preparan con abogados llevar el proceso a los tribunales.

"Hay personas, con nombre y apellidos, que ya tiene la plaza que han elegido. Esas personas tienen un poco menos que nota en el examen pero como tienen el B2 les van a incorporar en su plaza en un mes. Nosotros tenemos dos meses para hacer una reclamatoria pero esas personas ya estarán incorporadas en sus puestos de trabajo. Ahora tenemos que reclamar ese puesto que por derecho, por las bases de la convocatoria nos corresponde", insiste esta opositora.

Según fuentes de la Conselleria, la excepción afectaba al aspirante que estuviese trabajando en el Ibsalut al cerrar la convocatoria en enero del 2023. Si no estaban en activo en Baleares, se les exigía el nivel de catalán.