Cancelaciones y retrasos en el aeropuerto de Palma por la caída del sistema de Microsoft

La caída del sistema de Microsoft debido a un problema de actualización de la empresa de seguridad cibernética Crowdstrike, ha afectado a nivel mundial a la operativa aeronáutica y empresas. Crowdstrike, así se llama la empresa de ciberseguridad que ha tenido un fallo en la actualización de su antivirus y que ha causado el caos en el aeropuerto de Palma y en todo el mundo.

Joan Masanet, experto en ciberseguridad ha explicado en COPE que "lo que pasa es que se cuelga el sistema operativo provocando denegación de que no pueden funcionar y en este caso pues si tenemos en cuenta que Aena funciona en sus plataformas con Windows, VISA también el BBVA, muchas empresas al final lo que más sabes es que no tienes servicio porque no puedes entrar en en el ordenador." Desde la compañía estadounidense ya han lanzado un parche para corregir ese error en la última actualización. El problema está en que con este fallo, el ordenador no es capaz de encenderse correctamente.





La incidencia se ha visto especialmente en el Aeropuerto de Palma. En los tres aeropuertos de Baleares operan un total de 1.650 vuelos, entradas y salidas, 997 salidas en el aeropuerto de Palma, otras 190 en el de Menorca y 463 en Ibiza. Aena eso si ha recuperado prácticamente todos sus sistemas. Según fuentes del ente publico, el Aeropuerto de Palma ha operado con sus procedimientos de contingencia prácticamente al 100% todo el tiempo.

Las mayores afectaciones vienen por problemas de algunas compañías aéreas y de varios aeropuertos europeos que han tenido que suspender operaciones como Berlín o Zúrich aunque poco a poco se han retomando. Durante todo el dia han ido saliendo vuelos aunque en son sant joan hoy han tenido que trabajar de forma manual y con retrasos. Ha habido varias cancelaciones y muchos vuelos han sufrido retrasos. Algunos de los afectados que no sabían ni siquiera si su vuelo saldría en hora, con retraso o se cancelaría.





Muchas compañías se han visto afectadas ya que han tenido que volver al sistema manual. Escuchamos a una de las trabajadoras del grupo GroundForce, Alicia Galera quie ha explicado que ha sido complicado tramitar los vuelos internacionales especialmente los que se dirigen a Inglaterra ya que "necesitaban permisos para poder facturar y poder entrar posteriormente al no pertenecer a la Unión Europea. Asegura Alicia que "siempre hay alternativas para dar continuidad a los vuelos" y de forma manual han podido dar salida a la situación que se ha vivido en el aeropuerto de Palma.

Desde Eurowings ha habido vuelos con más de tres horas de retrasos e incluso no se sabe si saldrán o a que hora. Ainhoa, trabajadora de la compañía ha explicado cómo estan y han trabajado desde primera hora de la mañana. Explica que muchos vuelos han salido con más de tres horas de retraso y cuando han conseguido salir "ni siquiera iban a aterrizar en el lugar establecido". Y no solo las compañías, AENA no daba mucha información a los trabajadores y esta aseguran llegaba "muy poco a poco durante la jornada".





CENTROS SANITARIOS

Además de la actividad aeronautica, el hospital de Manacor también ha estado afectado algunas horas. Ya ha recuperado su funcionamiento con normalidad después de que haya sido el único centro sanitario del IbSalut que se ha visto afectado por el fallo informático de Microsoft. Algo que ha provocado que se tuvieran que desviar las urgencias no vitales a otros centros de Mallorca.

El Servicio de Salud de Baleares explica que ha tomado esta medida para "aliviar" la situación del centro además determinadas tareas se han tenido que hacer en papel. Se han generado también algunos retrasos en las consultas aunque de momento disponen de un balance interno que determine el número de personas afectadas.





ENTIDADES BANCARIAS

Hay en sitios donde en los sistemas bancarios han tenido problemas pero no se han encontrado dificultades en los negocios de Palma.Los sistemas informáticos de comercios y restaurantes han funcionado con normalidad, como también lo parecen estar haciendo los cajeros o los datáfonos.