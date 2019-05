Sólo para socios. Este martes ha comenzado la venta de entradas para el decisivo encuentro del domingo contra el Racing y ya se han producido las primeras colas. El Club ha puesto 1600 entradas sólo para los socios del club, a precio único de 15 euros, para asistir a un encuentro que de haber podido contar ya con el estadio Balear hubiera registrado un entradón.

Las pocas entradas disponibles, y el hecho de que sean sólo para socios hace que los aficionados balearicos que no son socios estén empezando a ofrecer dinero a aquel socio que no quiera acudir, no pueda o quiera vender su entrada. La búsqueda del socio que no pueda ir ha empezado entre los aficionados balearicos. Muchos tendrán que conformarse con verlo por televisión. Lejos queda aquel 27 de Mayo de 2012 en el estadio Balear con más de diez mil aficionados ante el Mirandés.

El pequeño Son Malferit se quedará muy pequeño para esta cita histórica por el ascenso a la Segunda División A. Su pequeña capacidad de 1600 aficionados se verá ligeramente incrementada por la grada supletoria que se instalará, hasta unos 1800 aficionados. La policía nacional no permite mucho más por motivos de seguridad.

Cada socio puede comprar una única entrada. Desde primera hora de la mañaña había socios balearicos adquiriendo sus entradas en Son Malferit. El horario de venta es de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas en taquillas. El pago es en efectivo para agilizar la venta.

El Atlètic informa a los aficionados del Racing que deben ponerse en contacto con su club. Son muy pocas entradas a disposición del Racing por la minúscula capacidad de Son Malferit. No habrá venta online y tampoco el mismo domingo.