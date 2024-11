'En bici sin edad': cómo combatir la soledad y promover el envejecimiento activo

📢 Marratxí s'uneix contra la soledat no desitjada

L'Ajuntament engega un projecte pioner per combatre l'aïllament social

📢 Marratxí se une contra la soledad no deseada

El Ayuntamiento lanza un proyecto pionero para combatir el aislamiento social pic.twitter.com/LRuWUXQV7m